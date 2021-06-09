Канцелярские резинки помогли собрать урожай клубники в несколько вёдер с одной грядки. Гениальное использование резинок в саду.

У каждого садовода за большое количество времени всегда появляются какие-то свои гениальные наработки. Эти наработки, по большей части, носят личный характер, ведь ни каждый имеет свой садоводческий канал, в котором может поделится своим опытом. Благо, у меня есть и канал, и гениальная наработка, которая еще ни один год не оставляла меня без большущего урожая клубники. После некоторых раздумий, я наконец готов с ней поделится.

Честно сказать, я не сам придумал эту наработку, а взял её у своих родственников с юга. Приезжая к ним в гости, я всегда обращал внимание просто на огромные урожаи клубники, но списывал всё на то, что у них здесь тепло, а у меня на Урале не очень. Однако, когда в ходе дискуссий выяснилось, что практически у всех их соседей клубника вообще плохо плодоносит, я понял, что дело тут не просто в теплом климате, а в чём то ещё.

Касалась бы эта проблема какой либо другой ягоды, я бы вообще внимания не обратил, но так уж получилось, что клубнику я обожаю, а покупать её в магазине возможности не имею. Поэтому я задался целью, узнать у своих родственников, как они умудряются выращивать столько клубники в своём саду на нескольких грядках, что и себе достаётся и ещё даже на продажу.

Естественно, у них в саду очень хорошая почва и они не забывают о регулярном поливе, но боже мой, какую роль для них играют самые простые канцелярские резинки. Вот эти самые, тонкие резиночки разных цветов. Ими они что только не делают в своём саду, но наибольшую пользу они приносят конечно же, в выращивании клубники. Сейчас объясню, как это происходит.

Как известно, вообще нежелательно, чтобы на листья клубники попадала трава. Они решили эту проблему виртуозно и по-новому, тем самым открыв для себя способ, а точнее наработку, которая сделала их рекордсменами в своём округе по урожаю клубники. Они просто берут канцелярскую резинку и надевают её на куст, на место, откуда из стеблей начинают расти листья. Таким образом, они придают кусту сжатую, правильную форму, но это ещё не всё.

Ягоды не соприкасаются с землёй, а клубника, под таким правильным наклоном, делает упор именно на развитие ягод, сплошная природная физика. Только имейте ввиду, что следует подложить либо тряпку, либо вату на место соприкосновения резинки со стеблем, хотя бы на первое время. Так нужно сделать, чтобы резинка не порезала стебель. Вот такой вот гениальный способ использования канцелярских резиночек помог мне собрать урожай клубники в несколько вёдер с одной грядки. Теперь я без него никуда.

Канцелярские резинки помогли собрать урожай клубники в несколько вёдер с одной грядки. Гениальное использование резинок в саду.