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Помидоры по-рижски на зиму. Вкусный маринад, который оценит вся семья

Помидоры по-рижски на зиму получаются очень вкусными и красивыми, идеально подойдут к любым блюдам.

Помидоры по-рижски на зиму: ингредиенты

Помидоры по-рижски на зиму

  1. Помидоры – 1.5 кг. (полтора килограмма)
  2. Вода – 1 л. (один литр)
  3. Уксус 9% — 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  4. Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
  5. Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  6. Лук – 500 г. (пятьсот грамм)
  7. Чеснок – 2.5 г. (две с половиной головки)
  8. Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  9. Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
  10. Соль – 1.5 ст

Рецепт приготовления:

  • Лучше берите разноцветные помидоры и сладкий перец.
  • У помидоров уберите плодоножки и нарежьте на толстые кружочки.
  • Перец нарежьте соломкой.
  • Лук нарежьте полукольцами, мелко порубите чеснок.
  • Помидоры, лук и сладкий перец разноцветными слоями сложите в банки.
  • Для маринада в воде смешайте сахар и соль, уксус и перец горошком.
  • После закипания варите маринад минуту и залейте в банки.
  • Накройте крышками и ставьте в кастрюлю на полотенце.
  • По плечики банок налейте тёплую воду и доведите до кипения.
  • После закипания воды стерилизуйте 15 минут.
  • Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
  • Храните в подвале или кладовке.

Помидоры по-рижски на зиму — очень вкусные и ароматные

Помидоры по-рижски на зиму. Вкусный маринад, который оценит вся семья 2

 

Приятного аппетита!

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