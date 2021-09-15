Помидоры по-рижски на зиму. Вкусный маринад, который оценит вся семья

Помидоры по-рижски на зиму получаются очень вкусными и красивыми, идеально подойдут к любым блюдам.
Помидоры по-рижски на зиму: ингредиенты
- Помидоры – 1.5 кг. (полтора килограмма)
- Вода – 1 л. (один литр)
- Уксус 9% — 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Сладкий перец – 300 г. (триста грамм)
- Растительное масло – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Лук – 500 г. (пятьсот грамм)
- Чеснок – 2.5 г. (две с половиной головки)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Перец горошком – 5 шт. (пять штук)
- Соль – 1.5 ст
Рецепт приготовления:
- Лучше берите разноцветные помидоры и сладкий перец.
- У помидоров уберите плодоножки и нарежьте на толстые кружочки.
- Перец нарежьте соломкой.
- Лук нарежьте полукольцами, мелко порубите чеснок.
- Помидоры, лук и сладкий перец разноцветными слоями сложите в банки.
- Для маринада в воде смешайте сахар и соль, уксус и перец горошком.
- После закипания варите маринад минуту и залейте в банки.
- Накройте крышками и ставьте в кастрюлю на полотенце.
- По плечики банок налейте тёплую воду и доведите до кипения.
- После закипания воды стерилизуйте 15 минут.
- Банки закрутите крышками, переверните и укутайте до остывания.
- Храните в подвале или кладовке.
Помидоры по-рижски на зиму — очень вкусные и ароматные
Приятного аппетита!
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