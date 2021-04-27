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Почему американцы и европейцы гречку не едят. Когда узнал причину, то стало неловко

Гречневая крупа – это одна из самых любимых круп в нашей стране. Из нее готовят массу первых, вторых блюд, закусок и даже котлет, тефтелей. Начинка из гречневой каши с грибами – это прекрасная начинка для пирогов.

Зв рубежом к гречневой крупе иное отношение, хотя ее окаменелые остатки найдены при археологических раскопках в разных странах.

Гречка – это довольно неприхотливое растение, которое не требует слишком особых условий при выращивании. По преданиям, крупу привезли в наши страны с греческие монахи, которые и научили крестьян выращивать культуру и готовить из нее разные блюда.

А причина, по которой иностранцы отказываются есть гречку проста и банальна.

В виду своей неприхотливости и бурному произрастанию, гречка в Америке и Европе являлась кормом для скота.

В Испании, Бельгии, Франции, Германии и Португалии гречка всегда считалась «арабским» растением и ее часто называли «языческой» крупой.

Европейцы, жители перечисленных государств и остальных европейских стран уверены, что гречка — это пища исключительно для животных и скота.

А потому они очень удивляются, когда узнают, что русские едят блюда из гречки с удовольствием.

Но на самом деле польза гречки неоспорима: в ней содержится масса витаминов и микроэлементов, аминокислот, что позволяет укреплять здоровье.

Диеты из гречки всегда прописываются для восстановления после операционного вмешательства пациентам, да и просто сбросить лишний вес каша из гречки тоже помогает.

Почему американцы и европейцы гречку не едят. Когда узнал причину, то стало неловко

Кушайте гречку, не обращая внимания на европейцев и американцев! Это не только вкусно, но и полезно.

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