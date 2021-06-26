Вкусный кабачок: овощи вкуснее мяса, больше не жарю кабачки. Вкусный ужин за считанные минуты

Кабачковая запеканка получается очень сытной и ароматной, вкусной в горячем и холодном виде. В качестве оригинальной добавки можно использовать творог или мягкий сыр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки цукини, 2 шт;

творог или мягкий сыр, 150 г;

сыр твердый, 50 г;

соль, перец, зелень, специи;

томатная паста или свежие томаты по вкусу.

Процесс приготовления

Цукини режем полосками при помощи острого ножа или овощечистки.

Выкладываем полоски на противень, застеленный пергаментом.

Солим и перчим по вкусу и сбрызгиваем растительным маслом.

Запекаем около 20 минут при 200 градусах.

В форму для запекания кладем немного томатного соуса или кружки помидор.

Творог смешиваем с тертым сыром и выкладываем начинку на каждую полоску, сворачиваем рулеты, укладываем в форму.

Сверху кладем томатные кружки или соус, остатки сыра и запекаем 15 минут при 200 градусах.

Очень вкусно подавать, присыпав укропом, с отварным молодым картофелем и чесноком. Отлично подходит к отбивным и котлетам.