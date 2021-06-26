Вкусный кабачок: овощи вкуснее мяса, больше не жарю кабачки. Вкусный ужин за считанные минуты

Кабачковая запеканка получается очень сытной и ароматной, вкусной в горячем и холодном виде. В качестве оригинальной добавки можно использовать творог или мягкий сыр.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки цукини, 2 шт;
- творог или мягкий сыр, 150 г;
- сыр твердый, 50 г;
- соль, перец, зелень, специи;
- томатная паста или свежие томаты по вкусу.
Процесс приготовления
Цукини режем полосками при помощи острого ножа или овощечистки.
Выкладываем полоски на противень, застеленный пергаментом.
Солим и перчим по вкусу и сбрызгиваем растительным маслом.
Запекаем около 20 минут при 200 градусах.
В форму для запекания кладем немного томатного соуса или кружки помидор.
Творог смешиваем с тертым сыром и выкладываем начинку на каждую полоску, сворачиваем рулеты, укладываем в форму.
Сверху кладем томатные кружки или соус, остатки сыра и запекаем 15 минут при 200 градусах.
Очень вкусно подавать, присыпав укропом, с отварным молодым картофелем и чесноком. Отлично подходит к отбивным и котлетам.
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