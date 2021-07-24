Таких вкусных кабачков я еще не ела. Цукини по-испански с чесноком

Очень простой рецепт, который можно готовить из обычных кабачков или цукини. Берите то, что у вас есть. Вкус и аромат получается просто роскошным, на запах соберется вся семья.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 шт;

чеснок, 6 зубчиков;

соль, перец;

зелень;

масло растительное, 35 мл.

Процесс приготовления

Кабачки режем на кружки, толщиной до 1.5 см.

Солим и оставляем на время.

Чеснок, укроп и петрушку мелко режем и смешиваем, солим и перетираем с солью массу.

Кружочки кабачков обсушиваем на бумажных полотенцах.

Посыпаем смесью перцев и сбрызгиваем растительным маслом.

Разогреваем сухую сковороду и выкладываем кабачки, обжариваем с двух сторон до румяности.

Выкладываем на бумажные салфетки.

На сковороду кладем смесь зелени с чесноком и обжариваем пару минут.

Выкладываем кабачки на блюдо, сверху кладем на каждый кружочек зелень с чесноком.