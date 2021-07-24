Таких вкусных кабачков я еще не ела. Цукини по-испански с чесноком

Очень простой рецепт, который можно готовить из обычных кабачков или цукини. Берите то, что у вас есть. Вкус и аромат получается просто роскошным, на запах соберется вся семья.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 2 шт;
чеснок, 6 зубчиков;
соль, перец;
зелень;
масло растительное, 35 мл.
Процесс приготовления
Кабачки режем на кружки, толщиной до 1.5 см.
Солим и оставляем на время.
Чеснок, укроп и петрушку мелко режем и смешиваем, солим и перетираем с солью массу.
Кружочки кабачков обсушиваем на бумажных полотенцах.
Посыпаем смесью перцев и сбрызгиваем растительным маслом.
Разогреваем сухую сковороду и выкладываем кабачки, обжариваем с двух сторон до румяности.
Выкладываем на бумажные салфетки.
На сковороду кладем смесь зелени с чесноком и обжариваем пару минут.
Выкладываем кабачки на блюдо, сверху кладем на каждый кружочек зелень с чесноком.
Подаем в горячем и в холодном виде в качестве острой и пикантной закуски к разным гарнирам. Можно еще сверху присыпать тертым плавленым сыром.
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