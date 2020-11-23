Делаю антипригарное покрытие на любой сковороде, даже на старой. Покажу простой и эффективный способ

Наверное, многим известна ситуация, когда старая и любимая сковорода начинает пригорать, но рука не поднимается ее выбросить.

Меня научил сосед делать покрытие на сковороде. Благодаря которому ничего пригорать не будет.

Если у вас есть и сковорода с антипригарным покрытием, то и для нее вы можете использовать это средство, которое продлит срок эксплуатации покрытия.

Ставим сковороду на средний огонь и всыпаем 2 стакана соли. Перемешивая соль, прокаливаем сковороду в течение 30 минут.

Высыпаем соль, остужаем до теплого состояния и натираем растительным маслом. Оставляем сковороду на сутки.

По истечении срока, вытираем сухой салфеткой остатки масла.

Так следует делать с каждой новой сковородой перед началом использования. И один раз в 3 месяца с любой сковородой.