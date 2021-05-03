Фаршированный багет. Простой и быстрый рецепт вкусного завтрака

Фаршированный багет лёгкий завтрак с незабываемым вкусом, который непременно понравится Всей семье.
Фаршированный багет: ингредиенты
- Сыр — 100 гр. (сто грамм)
- Багет — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
- Растительное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чеснок — один зубчик
Способ приготовления:
- Порежьте багет на куски длиной около 7 см. Мякоть выньте так, чтобы с одной стоороны она осталась как донышко.
- Нарежьте лук мелкими кубиками, грибы измельчите, чеснок натрите на мелкой тёрке или порубите мелким ножом.
- Грибы с луком и чесноком обжарьте до момента испарения жидкости, поперчите и посолите по вкусу.
- На крупной тёрке натрите сыр.
- Каждый стаканчик из багета заполните начинкой и присыпьте сыром.
- Смажьте противень растительным маслом и поместите на них стаканчики.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 7-10 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным.
Фаршированный багет украсит Ваш обычный завтрак.
Приятного аппетита!
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