Новая закуска на Новый год «Королева стола». Салат-корзиночки

Ничего сложного в таком салате нет, но его подача – это просто роскошное украшение стола. Корзиночки с рыбным салатиком – это то, что порадует и удивит вас и ваших гостей. Украшать салат можно кукурузой, горошком или кубиками моркови – все выглядит ярко и красиво.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 шт;
- морковь отварная, 400 г;
- яйца, 2 шт;\зелень и зеленый лук;
- консервированная сайра, 0.5 банки;
- сыр, 30 г4
- майонез, 1 ст.л;
- желатин, 1 ч.л + вода, 40 мл;
- соль, перец, кукуруза.
Процесс приготовления
Желатин заливаем водой и оставляем набухать на 10 минут, потом растапливаем любым, удобным для вас способом.
Морковь отварную трем на мелкой терке, солим по вкусу и заправляем ложкой (чайной) майонеза. Или добавьте натуральный йогурт.
Отварной картофель режем мелким кубиком.
Яйца трем на мелкой терке.
Зелень и зеленый лук мелко режем.
Рыбу разминаем вилкой.
Смешиваем картофель, яйца, тертый сыр, соль и перец, рыбу, зелень и зеленый лук.
Заправляем майонезом или сметаной, натуральным йогуртом. Хорошо перемешиваем.
В морковь вливаем часть растопленного желатина, мешаем и вливаем остаток. Перемешиваем.
Используем силиконовую форму с маленькими корзинками – в таких пекут кексы.
Совет: если есть металлические формы, тогда сначала выстилаем пленкой.
Выкладываем по столовой ложке морковной массы и аккуратно ложкой или пальцами делаем корзинки.
Внутрь выкладываем начинку плотно, чтобы корзинки были правильной формы.
Прижимаем сверху ложкой салат и ставим формы в холодильник на 4 – 8 часов.
Вынимаем корзинки из формы, смазываем верх майонезом, посыпаем консервированной кукурузой и зеленью, красиво ставим на блюдо и подаем к столу.
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