Новая закуска на Новый год «Королева стола». Салат-корзиночки

Ничего сложного в таком салате нет, но его подача – это просто роскошное украшение стола. Корзиночки с рыбным салатиком – это то, что порадует и удивит вас и ваших гостей. Украшать салат можно кукурузой, горошком или кубиками моркови – все выглядит ярко и красиво.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 шт;

морковь отварная, 400 г;

яйца, 2 шт;\зелень и зеленый лук;

консервированная сайра, 0.5 банки;

сыр, 30 г4

майонез, 1 ст.л;

желатин, 1 ч.л + вода, 40 мл;

соль, перец, кукуруза.

Процесс приготовления

Желатин заливаем водой и оставляем набухать на 10 минут, потом растапливаем любым, удобным для вас способом.

Морковь отварную трем на мелкой терке, солим по вкусу и заправляем ложкой (чайной) майонеза. Или добавьте натуральный йогурт.

Отварной картофель режем мелким кубиком.

Яйца трем на мелкой терке.

Зелень и зеленый лук мелко режем.

Рыбу разминаем вилкой.

Смешиваем картофель, яйца, тертый сыр, соль и перец, рыбу, зелень и зеленый лук.

Заправляем майонезом или сметаной, натуральным йогуртом. Хорошо перемешиваем.

В морковь вливаем часть растопленного желатина, мешаем и вливаем остаток. Перемешиваем.

Используем силиконовую форму с маленькими корзинками – в таких пекут кексы.

Совет: если есть металлические формы, тогда сначала выстилаем пленкой.

Выкладываем по столовой ложке морковной массы и аккуратно ложкой или пальцами делаем корзинки.

Внутрь выкладываем начинку плотно, чтобы корзинки были правильной формы.

Прижимаем сверху ложкой салат и ставим формы в холодильник на 4 – 8 часов.

Вынимаем корзинки из формы, смазываем верх майонезом, посыпаем консервированной кукурузой и зеленью, красиво ставим на блюдо и подаем к столу.