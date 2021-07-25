Закусочная кабачковая икра. Один раз попробовав, уже не сможете остановиться

Закусочная кабачковая икра получается очень ароматной и вкусной. Если Вы попробуете этот рецепт, всегда будете готовить именно так.

Закусочная кабачковая икра: ингредиенты

Морковка — 1/2 кг. (полкило) Кабачки — 1,5 кг или чуть больше (полтора килограмма) Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка) Лук — 40-50 гр. (сорок — пятьдесят грамм) Масло растительное -4 ст. л (четыре столовые ложки) Уксус9% — 1 ст. л (одна столовая ложка) Томатная паста или соус — 2 ст. л (две столовые ложки) Специи и приправы — по вкусу Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

В глубокую кастрюлю или сковороду влейте масло, промажьте все стенки доверху.

Кабачки, лук и морковку нарежьте кубиками.

Первыми тушите кабачки на небольшом огне.

Лук и морковку тушите вместе, но отдельно от кабачка, при необходимости при жарке добавляйте масло.

Введите томатную пасту и тушите 3 минуты.

Овощи соедините и тушите на небольшом огне. Можете добавить острый перец.

Затем добавьте соль, сахар, перемешайте и оставьте тушиться до готовности овощей. ориентируйтесь по морковке.

Овощи должны тушиться около получаса.

Теперь введите любые приправы, чеснок и потушите ещё 2 минуты.

Введите уксус, потушите ещё 2 минуты.

Затем массу проработайте блендером так, чтобы она стала однородной и ещё немного потушите.

Готовую икру выложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.

Храните в подвале или погребе.

Перед тем, как ввести уксус, попробуйте массу на вкус, именно тогда можно будет досолить. поперчить и ввести специи.

Закусочная кабачковая икра получается очень сочной, нежной и вкусной.

Приятного аппетита!