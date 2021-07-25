Закусочная кабачковая икра. Один раз попробовав, уже не сможете остановиться

Закусочная кабачковая икра получается очень ароматной и вкусной. Если Вы попробуете этот рецепт, всегда будете готовить именно так.
Закусочная кабачковая икра: ингредиенты
- Морковка — 1/2 кг. (полкило)
- Кабачки — 1,5 кг или чуть больше (полтора килограмма)
- Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Лук — 40-50 гр. (сорок — пятьдесят грамм)
- Масло растительное -4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Уксус9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Томатная паста или соус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Специи и приправы — по вкусу
- Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)
Способ приготовления:
- В глубокую кастрюлю или сковороду влейте масло, промажьте все стенки доверху.
- Кабачки, лук и морковку нарежьте кубиками.
- Первыми тушите кабачки на небольшом огне.
- Лук и морковку тушите вместе, но отдельно от кабачка, при необходимости при жарке добавляйте масло.
- Введите томатную пасту и тушите 3 минуты.
- Овощи соедините и тушите на небольшом огне. Можете добавить острый перец.
- Затем добавьте соль, сахар, перемешайте и оставьте тушиться до готовности овощей. ориентируйтесь по морковке.
- Овощи должны тушиться около получаса.
- Теперь введите любые приправы, чеснок и потушите ещё 2 минуты.
- Введите уксус, потушите ещё 2 минуты.
- Затем массу проработайте блендером так, чтобы она стала однородной и ещё немного потушите.
- Готовую икру выложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.
- Храните в подвале или погребе.
- Перед тем, как ввести уксус, попробуйте массу на вкус, именно тогда можно будет досолить. поперчить и ввести специи.
Закусочная кабачковая икра получается очень сочной, нежной и вкусной.
Приятного аппетита!
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