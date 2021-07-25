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Закусочная кабачковая икра. Один раз попробовав, уже не сможете остановиться

Закусочная кабачковая икра получается очень ароматной и вкусной. Если Вы попробуете этот рецепт, всегда будете готовить именно так.

Закусочная кабачковая икра: ингредиенты

Закусочная кабачковая икра

  1. Морковка — 1/2 кг. (полкило)
  2. Кабачки — 1,5 кг или чуть больше (полтора килограмма)
  3. Сахар — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  4. Лук — 40-50 гр. (сорок — пятьдесят грамм)
  5. Масло растительное -4 ст. л (четыре столовые ложки)
  6. Уксус9% — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Томатная паста или соус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Специи и приправы — по вкусу
  9. Соль — 2 ч. л (две чайные ложки)

Способ приготовления:

  • В глубокую кастрюлю или сковороду влейте масло, промажьте все стенки доверху.
  • Кабачки, лук и морковку нарежьте кубиками.
  • Первыми тушите кабачки на небольшом огне.
  • Лук и морковку тушите вместе, но отдельно от кабачка, при необходимости при жарке добавляйте масло.
  • Введите томатную пасту и тушите 3 минуты.
  • Овощи соедините и тушите на небольшом огне. Можете добавить острый перец.
  • Затем добавьте соль, сахар, перемешайте и оставьте тушиться до готовности овощей. ориентируйтесь по морковке.
  • Овощи должны тушиться около получаса.
  • Теперь введите любые приправы, чеснок и потушите ещё 2 минуты.
  • Введите уксус, потушите ещё 2 минуты.
  • Затем массу проработайте блендером так, чтобы она стала однородной и ещё немного потушите.
  • Готовую икру выложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.
  • Храните в подвале или погребе.
  • Перед тем, как ввести уксус, попробуйте массу на вкус, именно тогда можно будет досолить. поперчить и ввести специи.

Закусочная кабачковая икра получается очень сочной, нежной и вкусной.

Закусочная кабачковая икра. Один раз попробовав, уже не сможете остановиться 2

Приятного аппетита!

 

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