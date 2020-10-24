Знать бы раньше! Зачем внизу стиральной машинки дверца и почему стоит иногда ее открывать

Поломки стиральных машин бывают самыми разными и не всегда по причине несовершенства техники. Бывает, что виновны и мы, неправильно ухаживаем за оборудованием и в конечном итоге, оно ломается.

Вот и у меня недавно машинка перестала набирать воду для стирки. Мастер, которого я вызвала, пояснил, что сломан насос для слива. Техника у меня уже не новая, бывали поломки, особенно, когда дочь была маленькой и приходилось ее эксплуатировать по несколько раз в день.

Но вот вопросов с насосом не было – мы даже не знали, что эту небольшую дверцу внизу машинки нужно иногда отрывать и заниматься чисткой фильтра, который стоит на насосе. Именно этот фильтр и наполняется всякой мелочью, которую вы не забрали из карманов, монеты, пуговицы. Вот фильтр постепенно и заполняется, а насос перестает работать.

Поэтому периодически нужно открывать дверцу, вынимать фильтр, спускать грязную воду, которая там застаивается, очищать от всякого мусора.

Желательно обработать фильтр и всю внутреннюю поверхность уксусом, чтобы убрать плесень и неприятный запах. Один раз в несколько недель вы просто должны это сделать, чтобы машинка не сломалась.