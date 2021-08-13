Суп Шетамади по-грузински: сытный, оригинальный и очень вкусный супчик

Суп Шетамади по-грузински получается очень насыщенным и ароматным. Приготовьте такой суп и удивите всех родных.
Суп Шетамади по-грузински: ингредиенты
- Картошка – 300-400 г. (триста-четыреста грамм)
- Красная фасоль – 750-850 г. (семьсот пятьдесят-восемьсот пятьдесят грамм)
- Томатная паста – 1 ст. л. (две столовых ложки)
- Лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Чеснок – ½ г. (пол головки)
- Вода – 800 мл. (восемьсот миллилитров)
- Чёрный перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
- Кинза в свежем виде – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
- Красный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка0
- Хмели-сунели – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Способ приготовления:
- Лук и кинзу измельчите и выдавите чеснок.
- Сформируйте кубиками картошку.
- В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, введите лук, сливочное масло, 5-6 минут жарьте до состояния прозрачности. Вымешивайте всё время.
- Введите картошку, вымесите и влейте воду.
- Вымешайте всё, вскипятите, снизьте огонь и отварите под крышкой 15 минут.
- Введите фасоль, если консервированная, не сливая из банки сок.
- Добавьте все специи, пасту, соль, вымешайте и уберите огонь до минимума после закипания. Варите 10-12 минут.
- Всыпьте зелень и чеснок, вымешайте, выключите через минуту огонь.
- Превратите часть супа в пюре и подайте в горячем виде.
Суп Шетамади по-грузински — сытный, оригинальный и невероятно вкусный.
Приятного аппетита!
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