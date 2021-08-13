Суп Шетамади по-грузински: сытный, оригинальный и очень вкусный супчик

Суп Шетамади по-грузински получается очень насыщенным и ароматным. Приготовьте такой суп и удивите всех родных.

Суп Шетамади по-грузински: ингредиенты

Картошка – 300-400 г. (триста-четыреста грамм) Красная фасоль – 750-850 г. (семьсот пятьдесят-восемьсот пятьдесят грамм) Томатная паста – 1 ст. л. (две столовых ложки) Лук – 1-2 шт. (одна-две штуки) Чеснок – ½ г. (пол головки) Вода – 800 мл. (восемьсот миллилитров) Чёрный перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки) Кинза в свежем виде – по вкусу Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки) Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм) Красный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка0 Хмели-сунели – 1 ч. л. (одна чайная ложка) Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

Лук и кинзу измельчите и выдавите чеснок.

Сформируйте кубиками картошку.

В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, введите лук, сливочное масло, 5-6 минут жарьте до состояния прозрачности. Вымешивайте всё время.

Введите картошку, вымесите и влейте воду.

Вымешайте всё, вскипятите, снизьте огонь и отварите под крышкой 15 минут.

Введите фасоль, если консервированная, не сливая из банки сок.

Добавьте все специи, пасту, соль, вымешайте и уберите огонь до минимума после закипания. Варите 10-12 минут.

Варите 10-12 минут. Всыпьте зелень и чеснок, вымешайте, выключите через минуту огонь.

Превратите часть супа в пюре и подайте в горячем виде.

Суп Шетамади по-грузински — сытный, оригинальный и невероятно вкусный.

Приятного аппетита!