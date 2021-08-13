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Суп Шетамади по-грузински: сытный, оригинальный и очень вкусный супчик

Суп Шетамади по-грузински получается очень насыщенным и ароматным. Приготовьте такой суп и удивите всех родных.

Суп Шетамади по-грузински: ингредиенты

Суп Шетамади по-грузински

  1. Картошка – 300-400 г. (триста-четыреста грамм)
  2. Красная фасоль – 750-850 г. (семьсот пятьдесят-восемьсот пятьдесят грамм)
  3. Томатная паста – 1 ст. л. (две столовых ложки)
  4. Лук – 1-2 шт. (одна-две штуки)
  5. Чеснок – ½ г. (пол головки)
  6. Вода – 800 мл. (восемьсот миллилитров)
  7. Чёрный перец – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
  8. Кинза в свежем виде – по вкусу
  9. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  10. Сливочное масло – 40 г. (сорок грамм)
  11. Красный перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка0
  12. Хмели-сунели – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  13. Соль – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Лук и кинзу измельчите и выдавите чеснок.
  • Сформируйте кубиками картошку.
  • В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, введите лук, сливочное масло, 5-6 минут жарьте до состояния прозрачности. Вымешивайте всё время.
  • Введите картошку, вымесите и влейте воду.
  • Вымешайте всё, вскипятите, снизьте огонь и отварите под крышкой 15 минут.
  • Введите фасоль, если консервированная, не сливая из банки сок.
  • Добавьте все специи, пасту, соль, вымешайте и уберите огонь до минимума после закипания.
    Варите 10-12 минут.
  • Всыпьте зелень и чеснок, вымешайте, выключите через минуту огонь.
  • Превратите часть супа в пюре и подайте в горячем виде.

Суп Шетамади по-грузински — сытный, оригинальный и невероятно вкусный.

Суп Шетамади по-грузински: сытный, оригинальный и очень вкусный супчик 4

Приятного аппетита!

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