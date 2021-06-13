Бабушка из деревни научила готовить вкусный заливной пирог вместо пирожков (по другому теперь и готовить не хочется)

Очень простой рецепт пирога без миксера. Стоит отметить, что такой пирог готовится очень быстро — всего примерно 35 минут в духовке, а подготовительная работа займёт около 10-15 минут. Отлично подойдёт для дачи, не надо замешивать дрожжевое тесто и ждать когда оно подойдёт. А уж зелёный лук считаю сейчас найдётся в каждом огороде.

С наступлением огородного сезона, моя бабушка этот пирог готовит часто. Пирог получается настолько нежным, что просто «тает» во рту.

Первым делом включаем разогреваться духовку до 190 С, так как и тесто и начинка готовятся очень быстро.

Лук нарезаем, я его всегда немного приминаю, затем добавляю яйца, кусочек растопленного сливочного масла, с ним вкуснее, перец и соль по вкусу. Начинка должна быть слегка пересолена, тогда у пирога будет сбалансированный вкус.

Для теста в миску отправляем яйца, вообще надо 2 яйца, у меня они совсем мелкие, добавила 3. Сразу же добавляем соль, сахар и сметану, сметану для выпечки всегда использую 15 %, перемешиваем.

Добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто по консистенции как густая сметана, у меня ушло 210 грамм муки. Осталось добавить 3 ст. л. растительного масла и тесто готово.

Форму смазать маслом и немного добавить манки.

Размер моей формы 27 на 20 см.

Всё на дно выливаем половину теста.

Начинка.

Оставшееся тесто.

Сверху смазать яйцом и молоком, для красоты присыпаем кунжутом.

Выпекать 30-35 минут при температуре 190 градусов.

Готовый пирог смазать сливочным маслом, так он будет ещё мягче.

У меня пирог в процессе выпечки в одном месте треснул, но на вкус это не повлияло.