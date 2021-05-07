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Открытый мясной пирог. Пирог получается вкусный, сытный и подойдёт для перекуса

Открытый мясной пирог немного напоминает пиццу, так как на нём мало теста и достаточно много начинки. Вашим детям он непременно понравится.

Открытый мясной пирог: ингредиенты

Открытый мясной пирог

  1. Фарш — 900 гр. (девятьсот грамм)
  2. Слоёное тесто — 500 гр. (пятьсот грамм)
  3. Сладкий перец — 100 гр. (сто грамм)
  4. Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
  5. Лук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
  6. Кетчуп — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  7. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Перец и соль — по вкусу
  9. Укроп — по вкусу
  10. Помидоры — 200 гр. (двести грамм)

Способ приготовления:

  • Налейте в сковороду подсолнечное масло и выложите фарш. Обжарьте до испарения жидкости.
  • Очистите лук, нарежьте на мелкие кусочки. Затем лук добавьте к фаршу, приправьте специями, солью, перцем и обжарьте ещё 10 минут.
  • Нарежьте соломкой сладкий перец, помидоры нарежьте кружочками, укроп мелко измельчите.
  • Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт и выложите на противень. Смажьте его кетчупом и сверху выложите фарш с луком. разравняйте и разложите помидоры, сладкий перец и посыпьте зеленью.
  • Сыр натрите на мелкой тёрке и посыпьте сверху.
  • Отправьте эту заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекайте в течение 15 минут.

Открытый мясной пирог можете подавать к столу.

Открытый мясной пирог. Пирог получается вкусный, сытный и подойдёт для перекуса 2

Приятного Вам аппетита!

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