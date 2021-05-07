Открытый мясной пирог. Пирог получается вкусный, сытный и подойдёт для перекуса

Открытый мясной пирог немного напоминает пиццу, так как на нём мало теста и достаточно много начинки. Вашим детям он непременно понравится.
Открытый мясной пирог: ингредиенты
- Фарш — 900 гр. (девятьсот грамм)
- Слоёное тесто — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сладкий перец — 100 гр. (сто грамм)
- Сыр твёрдый — 200 гр. (двести грамм)
- Лук — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Кетчуп — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Перец и соль — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Помидоры — 200 гр. (двести грамм)
Способ приготовления:
- Налейте в сковороду подсолнечное масло и выложите фарш. Обжарьте до испарения жидкости.
- Очистите лук, нарежьте на мелкие кусочки. Затем лук добавьте к фаршу, приправьте специями, солью, перцем и обжарьте ещё 10 минут.
- Нарежьте соломкой сладкий перец, помидоры нарежьте кружочками, укроп мелко измельчите.
- Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт и выложите на противень. Смажьте его кетчупом и сверху выложите фарш с луком. разравняйте и разложите помидоры, сладкий перец и посыпьте зеленью.
- Сыр натрите на мелкой тёрке и посыпьте сверху.
- Отправьте эту заготовку в духовку, разогретую до 200 градусов и выпекайте в течение 15 минут.
Открытый мясной пирог можете подавать к столу.
Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии