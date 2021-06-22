Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Кабачки давно стали одним из самых универсальных овощей. Из них можно готовить огромное количество блюд, начиная от варенья, и заканчивая вкусными и сочными котлетами. Это простой рецепт вкусной и ароматной, летней закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 500 г;
- творог, 150 г;
- овсяные хлопья, 3 ст.л;
- лук и морковь по 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука, 4 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Для приготовления соуса необходимо:
- сметана, 3 ст.л;
- огурец, 2 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- зелень.
Процесс приготовления
Морковь трем на мелкой терке.
Кабачки трем на крупной терке и отжимаем сок.
Зелень берите по вкусу, по хорошему пучку и мелко режем.
Кабачковую массу смешиваем с морковью, овсяными хлопьями, яйцами, творогом, обжаренный лук (сначала режем его мелко и пассируем), зелень.
Солим и перчим по вкусу и всыпаем муку. Вымешиваем массу хорошо.
Совет: если масса будет жидкой, муки добавляем еще.
Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон, выкладывая массу по столовой ложке.
Для соуса можно взять два маленьких огурца или один большой.
Трем на терке огурец, чеснок и сметану, рубленую зелень, солим по вкусу и перчим.
Подает котлеты с соусом.
Если нет сметаны, можно сделать с домашним майонезом.
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