Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Кабачки давно стали одним из самых универсальных овощей. Из них можно готовить огромное количество блюд, начиная от варенья, и заканчивая вкусными и сочными котлетами. Это простой рецепт вкусной и ароматной, летней закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 500 г;

творог, 150 г;

овсяные хлопья, 3 ст.л;

лук и морковь по 1 шт;

яйца, 2 шт;

мука, 4 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Для приготовления соуса необходимо:

сметана, 3 ст.л;

огурец, 2 шт;

чеснок, 1 зубчик;

зелень.

Процесс приготовления

Морковь трем на мелкой терке.

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем сок.

Зелень берите по вкусу, по хорошему пучку и мелко режем.

Кабачковую массу смешиваем с морковью, овсяными хлопьями, яйцами, творогом, обжаренный лук (сначала режем его мелко и пассируем), зелень.

Солим и перчим по вкусу и всыпаем муку. Вымешиваем массу хорошо.

Совет: если масса будет жидкой, муки добавляем еще.

Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон, выкладывая массу по столовой ложке.

Для соуса можно взять два маленьких огурца или один большой.

Трем на терке огурец, чеснок и сметану, рубленую зелень, солим по вкусу и перчим.

Подает котлеты с соусом.

Если нет сметаны, можно сделать с домашним майонезом.