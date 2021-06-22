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Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Кабачки давно стали одним из самых универсальных овощей. Из них можно готовить огромное количество блюд, начиная от варенья, и заканчивая вкусными и сочными котлетами. Это простой рецепт вкусной и ароматной, летней закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 500 г;
  • творог, 150 г;
  • овсяные хлопья, 3 ст.л;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • яйца, 2 шт;
  • мука, 4 ст.л;
  • соль, перец, специи, зелень.

Для приготовления соуса необходимо:

  • сметана, 3 ст.л;
  • огурец, 2 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • зелень.

Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Процесс приготовления

Морковь трем на мелкой терке.

Кабачки трем на крупной терке и отжимаем сок.

Зелень берите по вкусу, по хорошему пучку и мелко режем.

Кабачковую массу смешиваем с морковью, овсяными хлопьями, яйцами, творогом, обжаренный лук (сначала режем его мелко и пассируем), зелень.

Солим и перчим по вкусу и всыпаем муку. Вымешиваем массу хорошо.

Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Совет: если масса будет жидкой, муки добавляем еще.

Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Обжариваем котлеты на растительном масле с двух сторон, выкладывая массу по столовой ложке.

Для соуса можно взять два маленьких огурца или один большой.

Трем на терке огурец, чеснок и сметану, рубленую зелень, солим по вкусу и перчим.

Подает котлеты с соусом.

Кабачки: новый рецепт! Нежные котлеты понравятся всем

Если нет сметаны, можно сделать с домашним майонезом.

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