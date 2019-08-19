Конфеты Баунти — райское наслаждение

ИНГРЕДИЕНТЫ
2 плитки молочного шоколада
3 ст. кокосовой стружки — лучше, если она будет несладкая
1 ст. сгущенного молока с сахаром
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Тщательно смешай сгущенное молоко с кокосовой стружкой.
Подготовь подходящую поверхность, которая поместится в морозильник. Оберни ее пергаментом или пищевой пленкой. Придай кусочкам начинки прямоугольную форму и выложи на эту поверхность.
Поставь приготовленные кусочки начинки в морозилку.
Пока начинка в морозилке — приготовь на водяной бане или в микроволновке растопленный шоколад.
Достань оформленную холодную начинку, окунай по очереди кусочки в растопленный шоколад и выкладывай обратно на форму готовые конфетки. Конечно, шоколад должен полностью застыть перед подачей на стол.
Твои конфеты с жарким тропическим названием готовы! Обязательно приготовь их для какого-нибудь знакомого сладкоежки и полюбуйся на его блаженное выражение лица.
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