Пирог с капустой из вчерашнего пюре! Вкуснятина из духовки

Этот пирог можно готовить из вчерашнего картофельного пюре или просто отварить свежей картошки. Начинку я делала из капусты, но вы можете сделать и из грибов, просто обжарить лук с морковью и использовать самые разные начинки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель отварной, 6 шт;
- морковь, 2 шт;
- лук, 1 шт;
- капуста, 500 г;
- грудинка копченая, 50 г;
- яйцо, 1 шт;
- сало, 100 г;
- сливочное масло, 30 г;
- мука, 4 – 7 ст.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Удобнее всего готовить этот пирог в форме 25\40 см, этого будет достаточно.
Картофель отвариваем и с яйцом и размягченным сливочным маслом, превращаем в пюре. Подсолите, если мало соли.
Всыпаем муку частями и перемешиваем.
Совет: тесто будет немного липким, так и нужно. Не переборщите с мукой, чтобы пирог не стал тугим.
Лук режем как угодно, трем морковь и шинкуем капусту.
Жарить можно с салом и грудинкой или просто на растительном масле.
Сало, грудинку или бекон режем кусочками и обжариваем на растительном масле.
Сначала тушим лук с морковью, потом добавляем капусту и тушим до готовности. Не забудьте посолить и поперчить, добавить зелень.
Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Смачивайте руки водой, чтобы тесто не липло к рукам.
Тесто распределяем равномерно по форме и формируем бортики.
Выкладываем начинку и накрываем фольгой.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут, потом убираем фольгу и запекаем до румяности.
Немного остужаем пирог в форме и подаем теплым к столу.
Не охлаждайте сильно – пирог очень вкусный горячий и теплый.
Очень вкусно получается со сметаной. Если вы поставите его в холодильник, тогда разогревайте в духовке.
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