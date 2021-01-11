Пирог с капустой из вчерашнего пюре! Вкуснятина из духовки

Этот пирог можно готовить из вчерашнего картофельного пюре или просто отварить свежей картошки. Начинку я делала из капусты, но вы можете сделать и из грибов, просто обжарить лук с морковью и использовать самые разные начинки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель отварной, 6 шт;

морковь, 2 шт;

лук, 1 шт;

капуста, 500 г;

грудинка копченая, 50 г;

яйцо, 1 шт;

сало, 100 г;

сливочное масло, 30 г;

мука, 4 – 7 ст.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Удобнее всего готовить этот пирог в форме 25\40 см, этого будет достаточно.

Картофель отвариваем и с яйцом и размягченным сливочным маслом, превращаем в пюре. Подсолите, если мало соли.

Всыпаем муку частями и перемешиваем.

Совет: тесто будет немного липким, так и нужно. Не переборщите с мукой, чтобы пирог не стал тугим.

Лук режем как угодно, трем морковь и шинкуем капусту.

Жарить можно с салом и грудинкой или просто на растительном масле.

Сало, грудинку или бекон режем кусочками и обжариваем на растительном масле.

Сначала тушим лук с морковью, потом добавляем капусту и тушим до готовности. Не забудьте посолить и поперчить, добавить зелень.

Форму застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Смачивайте руки водой, чтобы тесто не липло к рукам.

Тесто распределяем равномерно по форме и формируем бортики.

Выкладываем начинку и накрываем фольгой.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут, потом убираем фольгу и запекаем до румяности.

Немного остужаем пирог в форме и подаем теплым к столу.

Не охлаждайте сильно – пирог очень вкусный горячий и теплый.

Очень вкусно получается со сметаной. Если вы поставите его в холодильник, тогда разогревайте в духовке.