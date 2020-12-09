Забавный рецепт из яиц: яйцепицца или рулет-омлет

Очень простой и вкусный рецепт, который выручает тогда, когда на пороге много гостей, а ничего вкусного нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- мука, 60 г;
- молоко, 60 г;
- продукты по вашему вкусу.
Процесс приготовления
Самое главное, это соблюдение пропорций: на 1 яйцо берем только 15 г муки и 15 г молока. Если хотите, можно также добавлять и майонез или сметану, также соблюдая пропорции – 15 г на 1 яйцо.
Яйца смешиваем с молоком и мукой, вымешиваем до однородности.
Противень смазываем сливочным маслом и выливаем яичную массу.
Духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов.
Выпекаем, пока омлет не схватиться.
Теперь берем все, что вы часто используете для пиццы и режем кусочками.
Высыпаем все на омлет, обязательно сверху посыпаем тертым сыром и отправляем обратно в духовку допекаться.
Когда сыр расплавиться, вынимаем пиццу, оставляем ее на 3 – 4 минуты в форме и потом легко вынимаем.
Можно сразу в форме свернуть пиццу рулетом и разрезать на порции, подавать к столу с разными соусами и салатами, гарнирами.
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