Забавный рецепт из яиц: яйцепицца или рулет-омлет

Очень простой и вкусный рецепт, который выручает тогда, когда на пороге много гостей, а ничего вкусного нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

мука, 60 г;

молоко, 60 г;

продукты по вашему вкусу.

Процесс приготовления

Самое главное, это соблюдение пропорций: на 1 яйцо берем только 15 г муки и 15 г молока. Если хотите, можно также добавлять и майонез или сметану, также соблюдая пропорции – 15 г на 1 яйцо.

Яйца смешиваем с молоком и мукой, вымешиваем до однородности.

Противень смазываем сливочным маслом и выливаем яичную массу.

Духовка уже должна быть разогрета до 180 градусов.

Выпекаем, пока омлет не схватиться.

Теперь берем все, что вы часто используете для пиццы и режем кусочками.

Высыпаем все на омлет, обязательно сверху посыпаем тертым сыром и отправляем обратно в духовку допекаться.

Когда сыр расплавиться, вынимаем пиццу, оставляем ее на 3 – 4 минуты в форме и потом легко вынимаем.

Можно сразу в форме свернуть пиццу рулетом и разрезать на порции, подавать к столу с разными соусами и салатами, гарнирами.