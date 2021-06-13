Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой. Нежное блюдо с сочной начинкой

Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой получаются мягкими, сочными и нежными. такое блюдо понравится всем.
Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой: ингредиенты
- Пекинская капуста большой качан — 1 шт. (одна штука)
- Куриный фарш — 0,5 кг. (пол килограмма)
- Зелёный лук — 15 гр. (пятнадцать грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Соус соевый — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Имбирь молотый — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец чили — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Сухари панировочные
- Масло для фритюра
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л (две столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Срежьте с кочана кочерыжку, воду закипятите и посолите. Листья капусты по одному окунайте в воду на 20 секунд, затем выложите остывать.
- Приготовьте начинку: смешайте фарш с одним яйцом, чили перцем, соевым соусом и рубленной зеленью, добавьте крахмал и имбирь, затем тщательно перемешайте.
- Начинку выложите на каждый листик и сформируйте рулетик.
- Фритюр поставьте разогреваться.
- Взбейте остальные яйца вилкой. Рулетики окунайте сперва в яйцо, затем в сухари и сразу окунайте в кипящее масло. Рулетики готовятся 4-5 минут. Голубцы должны плавать в масле, чтобы лучше прожарились.
- После того, как рулетики подрумянятся, они готовы. Голубцы достаньте из масла и выложите на блюдо, застеленное салфеткой.
- Голубцы лучше подавать тёплыми , а не горячими. Можно сверху полить соусом из сметаны зеленью.
Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой — очень вкусные и хрустящие.
Готовьте на здоровье!
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