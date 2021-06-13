Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой. Нежное блюдо с сочной начинкой

Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой получаются мягкими, сочными и нежными. такое блюдо понравится всем.

Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой: ингредиенты

Пекинская капуста большой качан — 1 шт. (одна штука) Куриный фарш — 0,5 кг. (пол килограмма) Зелёный лук — 15 гр. (пятнадцать грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Соус соевый — 2 ст. л (две столовые ложки) Имбирь молотый — 1 ст. л (одна столовая ложка) Перец чили — 1 ч. л (одна чайная ложка) Сухари панировочные Масло для фритюра Крахмал кукурузный — 2 ст. л (две столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Срежьте с кочана кочерыжку, воду закипятите и посолите. Листья капусты по одному окунайте в воду на 20 секунд, затем выложите остывать.

Приготовьте начинку: смешайте фарш с одним яйцом, чили перцем, соевым соусом и рубленной зеленью, добавьте крахмал и имбирь, затем тщательно перемешайте.

Начинку выложите на каждый листик и сформируйте рулетик.

Фритюр поставьте разогреваться.

Взбейте остальные яйца вилкой. Рулетики окунайте сперва в яйцо, затем в сухари и сразу окунайте в кипящее масло. Рулетики готовятся 4-5 минут. Голубцы должны плавать в масле, чтобы лучше прожарились.

После того, как рулетики подрумянятся, они готовы. Голубцы достаньте из масла и выложите на блюдо, застеленное салфеткой.

Голубцы достаньте из масла и выложите на блюдо, застеленное салфеткой. Голубцы лучше подавать тёплыми , а не горячими. Можно сверху полить соусом из сметаны зеленью.

Голубцы из пекинской капусты с хрустящей корочкой — очень вкусные и хрустящие.

Готовьте на здоровье!