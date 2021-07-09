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Аджапсандал на мангале: лёгкое овощное блюдо для приготовления на мангале

Аджапсандал на мангале – одно из самых вкусных блюд, которое я когда – либо ела. Его можно готовить на пикнике, или на даче. Все будут в отпаде!

Аджапсандал на мангале: ингредиенты

Аджапсандал на мангале

  1. 3 (три) шт – болгарского перца
  2. 5 (пять) шт – баклажан
  3. 600 (шестьсот) гр – помидор
  4. Соль по вкусу
  5. Зелень по вкусу
  6. Чеснок по вкусу
  7. Сухие специи по вкусу

Аджапсандал на мангале: рецепт

Аджапсандал на мангале

  • Овощи тщательно помойте и шампуры
  • Запекайте овощи равномерно. Переворачивайте в процессе
  • Овощи должны быть полностью мягкими
  • Помидоры, баклажаны и перец снимите с угля. Перец положите в пакет на 15 минут, так легче будет снимать кожуру
  • Удалите кожицу с баклажанов и помидоров. И с перца
  • После чего овощи измельчите, нарежьте их кубиками
  • Потом посолите, добавьте чеснок, зелень и пряности на свой вкус
  • Можно полить немного растительного масла

Аджапсандал на мангале готов!

Аджапсандал на мангале

Вот такое невероятно вкусное блюдо получилось. Обязательно приготовьте его. Один аромат чего стоит! Это просто замечательно!

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