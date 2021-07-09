Аджапсандал на мангале: лёгкое овощное блюдо для приготовления на мангале

Аджапсандал на мангале – одно из самых вкусных блюд, которое я когда – либо ела. Его можно готовить на пикнике, или на даче. Все будут в отпаде!

Аджапсандал на мангале: ингредиенты

3 (три) шт – болгарского перца 5 (пять) шт – баклажан 600 (шестьсот) гр – помидор Соль по вкусу Зелень по вкусу Чеснок по вкусу Сухие специи по вкусу

Аджапсандал на мангале: рецепт

Овощи тщательно помойте и шампуры

Запекайте овощи равномерно. Переворачивайте в процессе

Овощи должны быть полностью мягкими

Помидоры, баклажаны и перец снимите с угля. Перец положите в пакет на 15 минут, так легче будет снимать кожуру

Удалите кожицу с баклажанов и помидоров. И с перца

После чего овощи измельчите, нарежьте их кубиками

Потом посолите, добавьте чеснок, зелень и пряности на свой вкус

Можно полить немного растительного масла

Аджапсандал на мангале готов!

Вот такое невероятно вкусное блюдо получилось. Обязательно приготовьте его. Один аромат чего стоит! Это просто замечательно!