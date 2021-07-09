Аджапсандал на мангале: лёгкое овощное блюдо для приготовления на мангале

Аджапсандал на мангале – одно из самых вкусных блюд, которое я когда – либо ела. Его можно готовить на пикнике, или на даче. Все будут в отпаде!
Аджапсандал на мангале: ингредиенты
- 3 (три) шт – болгарского перца
- 5 (пять) шт – баклажан
- 600 (шестьсот) гр – помидор
- Соль по вкусу
- Зелень по вкусу
- Чеснок по вкусу
- Сухие специи по вкусу
Аджапсандал на мангале: рецепт
- Овощи тщательно помойте и шампуры
- Запекайте овощи равномерно. Переворачивайте в процессе
- Овощи должны быть полностью мягкими
- Помидоры, баклажаны и перец снимите с угля. Перец положите в пакет на 15 минут, так легче будет снимать кожуру
- Удалите кожицу с баклажанов и помидоров. И с перца
- После чего овощи измельчите, нарежьте их кубиками
- Потом посолите, добавьте чеснок, зелень и пряности на свой вкус
- Можно полить немного растительного масла
Аджапсандал на мангале готов!
Вот такое невероятно вкусное блюдо получилось. Обязательно приготовьте его. Один аромат чего стоит! Это просто замечательно!
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