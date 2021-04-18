Просто складываю все в пакет и получается идеально вкусно

Запеченные в рукаве картофель с куриным мясом и ароматным яблоком – это просто царское блюдо. Получается настолько аппетитно, что никто не может устоять и всегда берет вторую порцию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 600 г;
- лук и зеленое яблоко по 1 шт;
- куриная грудка, 600 г;
- соль, перец, специи, кориандр, чеснок;
- томатный соус острый, 1 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Картофель режем небольшими кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Яблоко – тонкими дольками.
В рукав для запекания складываем лук, сверху выкладываем картофель, потом кусочки яблока.
Мясо также режем кусочками и выкладываем сверху.
Солим и перчим, посыпаем разными специями, наливаем соус и растительное масло.
Завязываем пакет и переминаем его руками, чтобы все подукты смешались с солью и специями.
Кладем пакет в форму для запекания, делаем несколько поколов.
Запекаем около 40 минут при 180 градусах.
При подаче посыпаю рубленой зеленью и чесноком – получается еще аппетитнее и ароматнее. Отлично подходит к этому блюду салат из свежей зелени с майонезом или из овощей.
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