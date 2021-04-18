Просто складываю все в пакет и получается идеально вкусно

Запеченные в рукаве картофель с куриным мясом и ароматным яблоком – это просто царское блюдо. Получается настолько аппетитно, что никто не может устоять и всегда берет вторую порцию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 600 г;

лук и зеленое яблоко по 1 шт;

куриная грудка, 600 г;

соль, перец, специи, кориандр, чеснок;

томатный соус острый, 1 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель режем небольшими кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Яблоко – тонкими дольками.

В рукав для запекания складываем лук, сверху выкладываем картофель, потом кусочки яблока.

Мясо также режем кусочками и выкладываем сверху.

Солим и перчим, посыпаем разными специями, наливаем соус и растительное масло.

Завязываем пакет и переминаем его руками, чтобы все подукты смешались с солью и специями.

Кладем пакет в форму для запекания, делаем несколько поколов.

Запекаем около 40 минут при 180 градусах.