Творожный густой крем для торта получается очень удачным. Вкусным, воздушным и нежным! Этот рецепт станет настоящей палочкой — выручалочкой. И порадует вас, ваших гостей и домочадцев своим неповторимым вкусом!
Творожный густой крем для торта: ингредиенты
- 350 (триста пятьдесят) гр — творога
- 180 (сто восемьдесят) гр — сливочного масла
- 100 (сто) гр — сахарной пудры
- 70 (семьдесят) гр — сгущенки
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
- 1 (одна) ст. ложка — коньяка или десертного вина
Рецепт приготовления:
- Размягченное масло взбейте с сахарной пудрой и растертым ванильным сахаром до белого цвета
- Добавьте порциями сгущенку, тщательно взбивая на максимальной скорости. В конце добавить коньяк. Творог перетрите через сито в готовый крем. Взбейте тщательно. Крем готов!
- Этот крем, вы смело можете использовать для любой выпечки. Будь то тортик, будь то пирожные! И для кексиков отлично подойдет. Вы можете испечь кексы, и после того, как они немного остынут, нанести на них крем! Нежный и такой воздушный! Выпечка обычная сразу превратится в такую оригинальную! А с тортами, думаю все ясно. Испеките коржи, выбрав самый оптимальный для сея рецепт, и пропитайте этим кремом коржи. Намажьте бока, пропитайте слои и украсьте выпечку по своему вкусу. На ночь желательно отправить в холодильник! Творожный густой крем для торта — находка! Возьмите на заметку этот легкий рецепт.
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