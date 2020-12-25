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Как приготовить торт «Наполеон» дома, даже если у вас совсем нет опыта. Объясняет кондитер

Классический рецепт торта, который по праву считается одним из самых вкусных и любимых. Рецепт очень прост и даже если вы ни разу не готовили Наполеон, этот опыт у вас будет удачным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное замороженное, 200 г;
  • мука, 350 г;
  • яйцо, 1 шт;
  • вода ледяная, 120 г;
  • уксус, 11 г;
  • соль щепотка.

Для приготовления крема необходимо:

  • яйца, 4 шт;
  • молоко, 1 л;
  • сахар, 200 г;
  • крахмал любой, 60 г;
  • масло сливочное, 50 г;
  • сливки жирные, 200 мл;
  • ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Соединяем яйцо с водой и уксусом и солью.

Сливочное масло замороженное режем кусками и укладываем в блендер, пересыпая мукой.

Перебиваем в крошку и не останавливая оборудование, вливаем жидкую смесь.

Когда тесто соберется в один комок, вынимаем его.

Совет: если нет блендера или вы любите делать тесто руками, делайте руками – натрите на терке масло и смешайте с мукой в крошку, потом добавляйте жидкость и собирайте массу в комок.

Делим на 12 кусочков, укладываем в пакет и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.

Каждый кусок раскатываем в круг (около 16 см) и выпекаем при 200 градусах около 5 минут.

Еще теплые коржи равняем (можно поставить тарелку или форму и обрезать).

Из обрезков делаем крошку.

Для крема смешиваем молоко с ванилином и доводим до кипения.

Смешиваем яйца с крахмалом и сахаром.

Вливаем смесь в молоко и хорошо вымешиваем до однородности и варим крем на небольшом огне до густоты.

Снимаем с плиты, добавляем сливочное масло, вымешиваем  до однородности и остужаем.

Холодные сливки взбиваем до пышности и частями вводим крем, взбиваем до воздушности.

Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем по бокам, посыпаем крошкой.

Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем к столу.

Можно между некоторыми коржами еще добавить немного варенья по вашему вкусу или посыпать шоколадной крошкой.

Как приготовить торт «Наполеон» дома, даже если у вас совсем нет опыта. Объясняет кондитер

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