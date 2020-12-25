Как приготовить торт «Наполеон» дома, даже если у вас совсем нет опыта. Объясняет кондитер

Классический рецепт торта, который по праву считается одним из самых вкусных и любимых. Рецепт очень прост и даже если вы ни разу не готовили Наполеон, этот опыт у вас будет удачным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное замороженное, 200 г;
- мука, 350 г;
- яйцо, 1 шт;
- вода ледяная, 120 г;
- уксус, 11 г;
- соль щепотка.
Для приготовления крема необходимо:
- яйца, 4 шт;
- молоко, 1 л;
- сахар, 200 г;
- крахмал любой, 60 г;
- масло сливочное, 50 г;
- сливки жирные, 200 мл;
- ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Соединяем яйцо с водой и уксусом и солью.
Сливочное масло замороженное режем кусками и укладываем в блендер, пересыпая мукой.
Перебиваем в крошку и не останавливая оборудование, вливаем жидкую смесь.
Когда тесто соберется в один комок, вынимаем его.
Совет: если нет блендера или вы любите делать тесто руками, делайте руками – натрите на терке масло и смешайте с мукой в крошку, потом добавляйте жидкость и собирайте массу в комок.
Делим на 12 кусочков, укладываем в пакет и отправляем в морозильную камеру на 30 минут.
Каждый кусок раскатываем в круг (около 16 см) и выпекаем при 200 градусах около 5 минут.
Еще теплые коржи равняем (можно поставить тарелку или форму и обрезать).
Из обрезков делаем крошку.
Для крема смешиваем молоко с ванилином и доводим до кипения.
Смешиваем яйца с крахмалом и сахаром.
Вливаем смесь в молоко и хорошо вымешиваем до однородности и варим крем на небольшом огне до густоты.
Снимаем с плиты, добавляем сливочное масло, вымешиваем до однородности и остужаем.
Холодные сливки взбиваем до пышности и частями вводим крем, взбиваем до воздушности.
Формируем торт, смазывая коржи кремом, обмазываем по бокам, посыпаем крошкой.
Отправляем в холодильник на несколько часов и подаем к столу.
Можно между некоторыми коржами еще добавить немного варенья по вашему вкусу или посыпать шоколадной крошкой.
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