Не знаете что приготовить из рыбы? От этого блюда у всех отнимет дар речи

Ингредиенты:
1,2 кг толстолобика
2 луковицы
1–2 моркови
1/4 ст. каменной соли
1,2 л воды
1 ст. л. сахара
100 мл 9%-го уксуса
0,5 ст. растительного масла
2 лавровых листа
щепотка молотого кориандра
2 бутона гвоздики
3–4 горошины черного перца
3–4 горошины душистого перца
щепотка семян укропа
Приготовление:
Рыбу нарежьте на кусочки.
Морковь натрите на терке. Лук нарежь полукольцами.
Воду доведите до кипения, насыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, семена укропа и остальные специи, кипятите 3 минуты, остудите.
Выложите слоями овощи и рыбу. Уксус добавьте в маринад и залейте рыбу. Накройте тарелкой и поставьте груз. Отправьте в холодильник на 3 суток.
Приятного аппетита!!!
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