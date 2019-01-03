Скатерть-Самобранка

5 322 подписчика

Не знаете что приготовить из рыбы? От этого блюда у всех отнимет дар речи

Не знаете что приготовить из рыбы? От этого блюда у всех отнимет дар речи

Ингредиенты:

1,2 кг толстолобика
2 луковицы
1–2 моркови
1/4 ст. каменной соли
1,2 л воды
1 ст. л. сахара
100 мл 9%-го уксуса
0,5 ст. растительного масла
2 лавровых листа
щепотка молотого кориандра
2 бутона гвоздики
3–4 горошины черного перца
3–4 горошины душистого перца
щепотка семян укропа

Приготовление:

Рыбу нарежьте на кусочки.

Морковь натрите на терке. Лук нарежь полукольцами.

Воду доведите до кипения, насыпьте соль, сахар, добавьте лавровый лист, семена укропа и остальные специи, кипятите 3 минуты, остудите.

Выложите слоями овощи и рыбу. Уксус добавьте в маринад и залейте рыбу. Накройте тарелкой и поставьте груз. Отправьте в холодильник на 3 суток.

Приятного аппетита!!!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!

Ссылка на первоисточник
4
Обсудить

Картина дня

наверх