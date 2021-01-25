Свекольная заправка для борща: летний вкус холодной зимой

Свекольная заправка для борща! Сегодня у нас свекольная заправка для борща. Борщовая свекольная заправка напомнит Вам даже очень холодной зимой вкус лета! Рецепт этой заправки мы приводим ниже.
Свекольная заправка для борща: ингредиенты
- Свекла – 2 кг
- Морковь – 0,5 кг
- Помидоры – 1,5 кг
- Перец сладкий – 0,5 кг
- Лук – 3 головки
- Перец острый (по желанию) – 1 стручок
- Кинза – 300 г
- Укроп – 100 г
- Базилик – 100 г
- Уксусная эссенция – 1 ч/л
- Соль
- Черный перец
- Растительное масло — 1,5 стакана
Свекольная заправка для борща: приготовление
- Стерилизовать литровые банки и крышки к ним и оставить под чистым полотенцем.
- Помидоры залить кипятком и по прошествии пары минут снять с них ошпаренную кожуру. Вырезать лодоножку и измельчить в блендере.
- Важно для заправки брать очень спелые и сочные помидоры, поскольку это придаст дополнительный аромат и хорошую консистенцию при варке.
- Перец также очистить и нарезать полосками или полукольцами.
- Свеклу и морковь, после удаления кожуры, нарезать полосками на овощерезке или крупной терке.
- Масло нагреть в толстостенной посуде. Выложить в масло мелко нарезанный лук и обжарить его до светло-золотистого цвета. Добавить в него свеклу и морковь, а также разведенную в кофейной чашке кипяченной воды уксусную эссенцию. Вместо эссенции можно взять винный или яблочный уксус. Тушить овощную смесь на среднем огне под крышкой при периодическом помешивании пять – семь минут, после чего добавить туда же нарезанный перец. Тушить еще 10 минут.
- Добавить измельченные в пасту помидоры. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить 15-20 минут.
- Всю зелень тщательно перебрать. Вымыть и освободить от воды на кухонной центрифуге или чайным полотенцем. Мелко нашинковать всю зелень и добавить в готовящуюся заправку.
- Варить на медленном огне еще пять минут, после чего не снимая с огня разлить заправку по банкам и закатать. К каждой следующей банке нужно приступать после закатывания предыдущей.
Перевернуть закатанные банки вверх дном и укрыть полотенцем до утра. На следующий день банки можно убирать в чулан до зимы.
Свекольная заправка для борща: видео
Приятного аппетита!
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