Свекольная заправка для борща: летний вкус холодной зимой

Свекольная заправка для борща! Сегодня у нас свекольная заправка для борща. Борщовая свекольная заправка напомнит Вам даже очень холодной зимой вкус лета! Рецепт этой заправки мы приводим ниже.

Свекольная заправка для борща: ингредиенты

Свекла – 2 кг

Морковь – 0,5 кг

Помидоры – 1,5 кг

Перец сладкий – 0,5 кг

Лук – 3 головки

Перец острый (по желанию) – 1 стручок

Кинза – 300 г

Укроп – 100 г

Базилик – 100 г

Уксусная эссенция – 1 ч/л

Соль

Черный перец

Растительное масло — 1,5 стакана

Свекольная заправка для борща: приготовление

Стерилизовать литровые банки и крышки к ним и оставить под чистым полотенцем.

Помидоры залить кипятком и по прошествии пары минут снять с них ошпаренную кожуру. Вырезать лодоножку и измельчить в блендере.

Важно для заправки брать очень спелые и сочные помидоры, поскольку это придаст дополнительный аромат и хорошую консистенцию при варке.

Перец также очистить и нарезать полосками или полукольцами.

Свеклу и морковь, после удаления кожуры, нарезать полосками на овощерезке или крупной терке.

Масло нагреть в толстостенной посуде. Выложить в масло мелко нарезанный лук и обжарить его до светло-золотистого цвета. Добавить в него свеклу и морковь, а также разведенную в кофейной чашке кипяченной воды уксусную эссенцию. Вместо эссенции можно взять винный или яблочный уксус. Тушить овощную смесь на среднем огне под крышкой при периодическом помешивании пять – семь минут, после чего добавить туда же нарезанный перец. Тушить еще 10 минут.

Вместо эссенции можно взять винный или яблочный уксус. Тушить овощную смесь на среднем огне под крышкой при периодическом помешивании пять – семь минут, после чего добавить туда же нарезанный перец. Тушить еще 10 минут. Добавить измельченные в пасту помидоры. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить 15-20 минут.

Всю зелень тщательно перебрать. Вымыть и освободить от воды на кухонной центрифуге или чайным полотенцем. Мелко нашинковать всю зелень и добавить в готовящуюся заправку.

Варить на медленном огне еще пять минут, после чего не снимая с огня разлить заправку по банкам и закатать. К каждой следующей банке нужно приступать после закатывания предыдущей.

Перевернуть закатанные банки вверх дном и укрыть полотенцем до утра. На следующий день банки можно убирать в чулан до зимы.

Свекольная заправка для борща: видео

Приятного аппетита!

Свекольная заправка для борща: готова