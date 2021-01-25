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Свекольная заправка для борща: летний вкус холодной зимой

Свекольная заправка для борща! Сегодня у нас свекольная заправка для борща. Борщовая свекольная заправка напомнит Вам даже очень холодной зимой вкус лета! Рецепт этой заправки мы приводим ниже.

Свекольная заправка для борща: ингредиенты

Свекольная заправка для борща

  • Свекла – 2 кг
  • Морковь – 0,5 кг
  • Помидоры – 1,5 кг
  • Перец сладкий – 0,5 кг
  • Лук – 3 головки
  • Перец острый (по желанию) – 1 стручок
  • Кинза – 300 г
  • Укроп – 100 г
  • Базилик – 100 г
  • Уксусная эссенция – 1 ч/л
  • Соль
  • Черный перец
  • Растительное масло — 1,5 стакана

Свекольная заправка для борща: приготовление

Свекольная заправка для борща

  • Стерилизовать литровые банки и крышки к ним и оставить под чистым полотенцем.
  • Помидоры залить кипятком и по прошествии пары минут снять с них ошпаренную кожуру. Вырезать лодоножку и измельчить в блендере.
  • Важно для заправки брать очень спелые и сочные помидоры, поскольку это придаст дополнительный аромат и хорошую консистенцию при варке.
  • Перец также очистить и нарезать полосками или полукольцами.
  • Свеклу и морковь, после удаления кожуры, нарезать полосками на овощерезке или крупной терке.
  • Масло нагреть в толстостенной посуде. Выложить в масло мелко нарезанный лук и обжарить его до светло-золотистого цвета. Добавить в него свеклу и морковь, а также разведенную в кофейной чашке кипяченной воды уксусную эссенцию.
    Вместо эссенции можно взять винный или яблочный уксус. Тушить овощную смесь на среднем огне под крышкой при периодическом помешивании пять – семь минут, после чего добавить туда же нарезанный перец. Тушить еще 10 минут.
  • Добавить измельченные в пасту помидоры. Посолить, поперчить по вкусу. Тушить 15-20 минут.
  • Всю зелень тщательно перебрать. Вымыть и освободить от воды на кухонной центрифуге или чайным полотенцем. Мелко нашинковать всю зелень и добавить в готовящуюся заправку.

Свекольная заправка для борща

  • Варить на медленном огне еще пять минут, после чего не снимая с огня разлить заправку по банкам и закатать. К каждой следующей банке нужно приступать после закатывания предыдущей.

Перевернуть закатанные банки вверх дном и укрыть полотенцем до утра. На следующий день банки можно убирать в чулан до зимы.

Свекольная заправка для борща: видео

 

Приятного аппетита!

Свекольная заправка для борща: готова

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