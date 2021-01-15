Печенье через мясорубку «Спаржа»

В советское время, это был один из наиболее популярных рецептов печенья и очень многие хозяйки часто его делали. Это простой и быстрый рецепт, хрустящее и мягкое печенье вам точно придется по вкусу. Можно делать с начинкой из джема или просто так, с пудрой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное или качественный маргарин, 200 г;

сахар, 200 г;

яйцо и желток по 1 шт;

соль щепотка;

мука, около 450 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

повидло яблочное или другое варенье.

Процесс приготовления

Размягченное сливочное масло взбиваем с солью до однородности.

Добавляем сахар и ванилин по вкусу и взбиваем до однородности.

Добавляем порциями яйцо и желток, взбиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Добавляем большую часть муки и вымешиваем, постепенно добавляя остаток.

Тесто хорошо вымешиваем.

Совет: муку берите холодную, чтобы тесто не расплывалось.

Пропускаем тесто через мясорубку.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем небольшие порционные части теста.

Формируем лодочки из теста и внутрь кладем повидло или другое варенье. Можно и не класть джем.

Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем до золотистости, около 10 – 15 минут.

Чем румянее будет печенье, тем хрустящее оно будет.

Остывшее печенье можно посыпать сахарной пудрой.