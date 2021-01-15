Печенье через мясорубку «Спаржа»

В советское время, это был один из наиболее популярных рецептов печенья и очень многие хозяйки часто его делали. Это простой и быстрый рецепт, хрустящее и мягкое печенье вам точно придется по вкусу. Можно делать с начинкой из джема или просто так, с пудрой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное или качественный маргарин, 200 г;
- сахар, 200 г;
- яйцо и желток по 1 шт;
- соль щепотка;
- мука, около 450 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- повидло яблочное или другое варенье.
Процесс приготовления
Размягченное сливочное масло взбиваем с солью до однородности.
Добавляем сахар и ванилин по вкусу и взбиваем до однородности.
Добавляем порциями яйцо и желток, взбиваем.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Добавляем большую часть муки и вымешиваем, постепенно добавляя остаток.
Тесто хорошо вымешиваем.
Совет: муку берите холодную, чтобы тесто не расплывалось.
Пропускаем тесто через мясорубку.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем небольшие порционные части теста.
Формируем лодочки из теста и внутрь кладем повидло или другое варенье. Можно и не класть джем.
Духовку разогреваем до 200 градусов и выпекаем до золотистости, около 10 – 15 минут.
Чем румянее будет печенье, тем хрустящее оно будет.
Остывшее печенье можно посыпать сахарной пудрой.
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