Шоколадный торт Дамский каприз. Лакомство, которое можно назвать самым любимым в нашей семье

Шоколадный торт Дамский каприз — невероятно вкусный и нежный! Отличный вариант угощения и для праздничного стола. Ваши гости будут в полном восторге.
Шоколадный торт Дамский каприз: ингредиенты
Для крема
- 2 (две) шт — яиц
- 2 (два) стакана — молока
- 1 (один) стакан — сахара
- 1 (один) пакетик — ванильного сахара
- 2 (две) ст. ложки — муки
- 2 (две) ст. ложки — какао
- 100 (сто) гр — сливочного масла
- 200 (двести) гр — грецких орехов
Для теста
- 3 (три) шт — яиц
- половина стакана — сахара
- 3 (три) ст. ложки — меда
- 2 (две) ч. ложки — соды
- 60 (шестьдесят) гр — сливочного масла
- 3 (три) ст. ложки — какао
- 2. 5 стакана — муки
Для глазури
- 2 (две) ст. ложки — молока
- 3 (три) ст. ложки — сахара
- 2 (две) ст. ложки — какао
- 30 (тридцать) гр — сливочного масла
- 1 (одна) ст. ложка — сметаны
Рецепт приготовления:
- Сначала нужно сварить заварной крем. Смешайте венчиком в кастрюле до однородной массы сахар, муку, молоко, ванильный сахар и яйца
- Варите до загустения на маленьком огне. Но не дайте закипеть, затем снимите с огня и добавьте какао, хорошо размешайте при помощи венчика
- Поставьте крем остывать
- Теперь займемся тестом и коржами. В кастрюле хорошо смешайте венчиком сахар, мед, яйца, соду и масло, поставьте все на водяную баню, хорошо помешивая варите минут пять
- Пока масса не станет однородной. Снимите с бани, добавьте какао и хорошо перемешайте
- Порциями всыпьте просеянную муку, мешайте сначала ложкой пока масса не станет тягучей. Затем переложите на стол и замесите тесто, оно должно быть мягкое, поделите его на 8 частей. Духовку разогрейте до 180 градусов, противень застелите пергаментом, чуть присыпьте мукой
- Раскатайте тонкие коржи, обрежьте по тарелочке размером 20 см, из обрезков раскатайте еще один корж, он пойдет на крошку. Коржи выпекайте по 3-5 минуты, пекутся они быстро. Остужайте на решетке.
- В крем добавьте размягченное сливочное масло и хорошо взбейте. Орехи мелко порубите
- Коржи промажьте кремом и посыпьте орехами, на каждый корж по 2 ст. ложки крема, верхний корж не промазывайте, оставьте немного крема для боков. Смешайте в кастрюле все ингредиенты для глазури, варите помешивая на маленьком огне минуты 2 до загустения. Нанести горячую глазурь на верх торта. Затем на пять минут поместите торт в холодильник.
- Корж для крошки измельчите, бока торта хорошо обмажьте кремом и присыпать крошкой
- Дать пропитаться торту при комнатной температуре часа 4. Потом шоколадный торт «Дамский каприз» уберите в холодильник на ночь.
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