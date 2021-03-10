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Шоколадный торт Дамский каприз. Лакомство, которое можно назвать самым любимым в нашей семье

Шоколадный торт Дамский каприз — невероятно вкусный и нежный! Отличный вариант угощения и для праздничного стола. Ваши гости будут в полном восторге.

Шоколадный торт Дамский каприз

Шоколадный торт Дамский каприз: ингредиенты

Для крема

  1. 2 (две) шт — яиц
  2. 2 (два) стакана — молока
  3. 1 (один) стакан — сахара
  4. 1 (один) пакетик — ванильного сахара
  5. 2 (две) ст. ложки — муки
  6. 2 (две) ст. ложки — какао
  7. 100 (сто) гр — сливочного масла
  8. 200 (двести) гр — грецких орехов

Для теста

  1. 3 (три) шт — яиц
  2. половина стакана — сахара
  3. 3 (три) ст. ложки — меда
  4. 2 (две) ч. ложки — соды
  5. 60 (шестьдесят) гр — сливочного масла
  6. 3 (три) ст. ложки — какао
  7. 2. 5 стакана — муки

Для глазури

  1. 2 (две) ст. ложки — молока
  2. 3 (три) ст. ложки — сахара
  3. 2 (две) ст. ложки — какао
  4. 30 (тридцать) гр — сливочного масла
  5. 1 (одна) ст. ложка — сметаны

Рецепт приготовления:

  • Сначала нужно сварить заварной крем. Смешайте венчиком в кастрюле до однородной массы сахар, муку, молоко, ванильный сахар и яйца
  • Варите до загустения на маленьком огне. Но не дайте закипеть, затем снимите с огня и добавьте какао, хорошо размешайте при помощи венчика
  • Поставьте крем остывать
  • Теперь займемся тестом и коржами. В кастрюле хорошо смешайте венчиком сахар, мед, яйца, соду и масло, поставьте все на водяную баню, хорошо помешивая варите минут пять
  • Пока масса не станет однородной. Снимите с бани, добавьте какао и хорошо перемешайте
  • Порциями всыпьте просеянную муку, мешайте сначала ложкой пока масса не станет тягучей. Затем переложите на стол и замесите тесто, оно должно быть мягкое, поделите его на 8 частей.
    Духовку разогрейте до 180 градусов, противень застелите пергаментом, чуть присыпьте мукой
  • Раскатайте тонкие коржи, обрежьте по тарелочке размером 20 см, из обрезков раскатайте еще один корж, он пойдет на крошку. Коржи выпекайте по 3-5 минуты, пекутся они быстро. Остужайте на решетке.
  • В крем добавьте размягченное сливочное масло и хорошо взбейте. Орехи мелко порубите
  • Коржи  промажьте кремом и посыпьте орехами, на каждый корж по 2 ст. ложки крема, верхний корж не промазывайте, оставьте немного крема для боков. Смешайте в кастрюле все ингредиенты для глазури, варите помешивая на маленьком огне минуты 2 до загустения. Нанести горячую глазурь на верх торта. Затем на пять минут поместите торт в холодильник.
  • Корж для крошки измельчите, бока торта хорошо обмажьте кремом и присыпать крошкой
  • Дать пропитаться торту при комнатной температуре часа 4. Потом шоколадный торт «Дамский каприз» уберите  в холодильник на ночь.
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