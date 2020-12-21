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Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

Яблочный рулет из лаваша! Рекомендуем приготовить из самых обычных продуктов и всего лишь за 15 минут вкуснейший десерт. Этот яблочный рулет из лаваша получается настолько вкусным и аппетитным, что сметается со стола буквально за минуты.

Яблочный рулет из лаваша: ингредиенты

  • сто восемьдесят граммов творожной массы

Яблочный рулет из лаваша

  • две столовые ложки сметаны
  • три яблока
  • столовая ложка сахарного песка
  • половина столовой ложки корицы
  • один лаваш
  • тридцать граммов грецких орехов
  • одно яйцо

Яблочный рулет из лаваша: как приготовить

Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

Начать нужно с начинки:

  • Творожную массу поместить в глубокую пиалу.
  • Туда же доложить сметану.
  • Хорошенько все перемешать и размять ложечкой.
  • Яблоки помыть, удалить сердцевину специальным ножом, почистить и натереть на крупной терке в отдельную пиалу.
  • Туда же доложить сахарный песок и корицу.
  • Все тщательно размешать и отложить в сторонку.
  • Грецкие орехи почистить и растолочь в ступке.

А теперь нужно сформировать рулет:

  • Лавашный лист расстелить на рабочей поверхности.

Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

  • Смазать его, немного не доходя до краев, творожной массой со сметаной.
  • Поверх творожной массы выложить яблочную начинку.
  • Потом посыпать растолченные орехи.
  • Лаваш свернуть рулетиком и отправить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

  • Одно яйцо разбить в отдельную миску и взбить вилочкой.
  • Весь рулет смазать яйцом.
  • Отправить рулет в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на четверть часа.

Через пятнадцать-двадцать минут вкуснейший десерт будет готов.

Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

Переложите яблочный рулет из лаваша на красивую тарелочку и порежьте на порционные кусочки.

Заварите крепкий чай и подайте к столу. Такой рулет очень хорошо подавать с медом или каким-нибудь вареньем.

Яблочный рулет из лаваша: готов

Приятного и вкусного чаепития!

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