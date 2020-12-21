Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

Яблочный рулет из лаваша! Рекомендуем приготовить из самых обычных продуктов и всего лишь за 15 минут вкуснейший десерт. Этот яблочный рулет из лаваша получается настолько вкусным и аппетитным, что сметается со стола буквально за минуты.

Яблочный рулет из лаваша: ингредиенты

сто восемьдесят граммов творожной массы

две столовые ложки сметаны

три яблока

столовая ложка сахарного песка

половина столовой ложки корицы

один лаваш

тридцать граммов грецких орехов

одно яйцо

Яблочный рулет из лаваша: как приготовить

Начать нужно с начинки:

Творожную массу поместить в глубокую пиалу.

Туда же доложить сметану.

Хорошенько все перемешать и размять ложечкой.

Яблоки помыть, удалить сердцевину специальным ножом, почистить и натереть на крупной терке в отдельную пиалу.

Туда же доложить сахарный песок и корицу.

Все тщательно размешать и отложить в сторонку.

Грецкие орехи почистить и растолочь в ступке.

А теперь нужно сформировать рулет:

Лавашный лист расстелить на рабочей поверхности.

Смазать его, немного не доходя до краев, творожной массой со сметаной.

Поверх творожной массы выложить яблочную начинку.

Потом посыпать растолченные орехи.

Лаваш свернуть рулетиком и отправить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Одно яйцо разбить в отдельную миску и взбить вилочкой.

Весь рулет смазать яйцом.

Отправить рулет в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на четверть часа.

Через пятнадцать-двадцать минут вкуснейший десерт будет готов.

Переложите яблочный рулет из лаваша на красивую тарелочку и порежьте на порционные кусочки.

Заварите крепкий чай и подайте к столу. Такой рулет очень хорошо подавать с медом или каким-нибудь вареньем.

Яблочный рулет из лаваша: готов

Приятного и вкусного чаепития!