Яблочный рулет из лаваша: вкуснейший осенний десерт за 15 минут из самых обычных продуктов

Яблочный рулет из лаваша! Рекомендуем приготовить из самых обычных продуктов и всего лишь за 15 минут вкуснейший десерт. Этот яблочный рулет из лаваша получается настолько вкусным и аппетитным, что сметается со стола буквально за минуты.
Яблочный рулет из лаваша: ингредиенты
- сто восемьдесят граммов творожной массы
- две столовые ложки сметаны
- три яблока
- столовая ложка сахарного песка
- половина столовой ложки корицы
- один лаваш
- тридцать граммов грецких орехов
- одно яйцо
Яблочный рулет из лаваша: как приготовить
Начать нужно с начинки:
- Творожную массу поместить в глубокую пиалу.
- Туда же доложить сметану.
- Хорошенько все перемешать и размять ложечкой.
- Яблоки помыть, удалить сердцевину специальным ножом, почистить и натереть на крупной терке в отдельную пиалу.
- Туда же доложить сахарный песок и корицу.
- Все тщательно размешать и отложить в сторонку.
- Грецкие орехи почистить и растолочь в ступке.
А теперь нужно сформировать рулет:
- Лавашный лист расстелить на рабочей поверхности.
- Смазать его, немного не доходя до краев, творожной массой со сметаной.
- Поверх творожной массы выложить яблочную начинку.
- Потом посыпать растолченные орехи.
- Лаваш свернуть рулетиком и отправить на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Одно яйцо разбить в отдельную миску и взбить вилочкой.
- Весь рулет смазать яйцом.
- Отправить рулет в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку примерно на четверть часа.
Через пятнадцать-двадцать минут вкуснейший десерт будет готов.
Переложите яблочный рулет из лаваша на красивую тарелочку и порежьте на порционные кусочки.
Заварите крепкий чай и подайте к столу. Такой рулет очень хорошо подавать с медом или каким-нибудь вареньем.
Яблочный рулет из лаваша: готов
Приятного и вкусного чаепития!
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