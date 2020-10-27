Соседка угостила вкусным салатом «Цыганка». Теперь делаю такой же для семьи – заходит на ура, делюсь

Салат так называется потому, что состоит он из ярких и сочных цветов – слои напоминают цвета юбки у цыганки. Красота салата и его оригинальный вкус, делают его очень интересным и праздничным. Готовится он из обычного набора продуктов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель отварной, 2 шт;

зеленый лук, очень хороший пучок;

яйца вареные, 3 шт;

морковь отварная, 2 шт;

огурцы соленые, 200 г;

сайра консервированная, банка;

майонез, соль и перец.

Процесс приготовления

Овощи и яйца отвариваем, остужаем и чистим. Все трем на крупно терке.

Салатик будем формировать слоями и каждый слой покрывать сеточкой из майонеза. Для удобства берите кольцо, которое стоит поставить на блюдо.

Первый слой – картофельный.

Второй слой – измельченная вилкой сайра из банки.

Третий слой – мелко резанный зеленый лук.

Четвертый слой – тертые на средней терке яйца.

Пятый слой – тертая морковь.

Шестой слой – тертые или мелко резанные соленые огурцы.

Накрываем кольцо с салатом пленкой и отправляем его в холодильник на 1 час.

Снимаем кольцо и украшаем веточками зелени.

Такой сочный салатик отлично гармонирует с мясными и рыбными блюдами, различными гарнирами.