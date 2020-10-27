Соседка угостила вкусным салатом «Цыганка». Теперь делаю такой же для семьи – заходит на ура, делюсь

Салат так называется потому, что состоит он из ярких и сочных цветов – слои напоминают цвета юбки у цыганки. Красота салата и его оригинальный вкус, делают его очень интересным и праздничным. Готовится он из обычного набора продуктов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель отварной, 2 шт;
- зеленый лук, очень хороший пучок;
- яйца вареные, 3 шт;
- морковь отварная, 2 шт;
- огурцы соленые, 200 г;
- сайра консервированная, банка;
- майонез, соль и перец.
Процесс приготовления
Овощи и яйца отвариваем, остужаем и чистим. Все трем на крупно терке.
Салатик будем формировать слоями и каждый слой покрывать сеточкой из майонеза. Для удобства берите кольцо, которое стоит поставить на блюдо.
Первый слой – картофельный.
Второй слой – измельченная вилкой сайра из банки.
Третий слой – мелко резанный зеленый лук.
Четвертый слой – тертые на средней терке яйца.
Пятый слой – тертая морковь.
Шестой слой – тертые или мелко резанные соленые огурцы.
Накрываем кольцо с салатом пленкой и отправляем его в холодильник на 1 час.
Снимаем кольцо и украшаем веточками зелени.
Такой сочный салатик отлично гармонирует с мясными и рыбными блюдами, различными гарнирами.
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