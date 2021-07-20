Быстрый завтрак для ленивых: всего за 5 минут. Вкусный завтрак на скорую руку

Рецепты с лавашами стали одними из самых популярных сегодня. Благодаря им, можно быстро и просто сделать вкусные и сытные блюда, которые подходят в качестве завтрака или перекуса, для пикника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • лаваш или тортилья, 1 шт;
  • масло растительное, 20 мл;
  • соль, перец, специи;
  • сыр, 20 г;
  • колбаса вареная, томаты, масло сливочное.

Процесс приготовления

Из такого объема продуктов получается 1 порция блюда.

Яйца солим и перчим, перебиваем вилкой или венчиком.

Разогреваем растительное масло и выливаем яичную массу, запекаем около 1 минуты.

Сверху кладем лаваш и накрываем крышкой, переворачиваем и обжариваем вторую сторону.

Посыпаем тертым сыром, кладем кусочки колбасы и кружочки томатов на одну сторону, а второй накрываем и немного прижимаем.

Быстрый завтрак для ленивых: всего за 5 минут. Вкусный завтрак на скорую руку

Смазываем сверху кусочком сливочного масла и переворачиваем на вторую сторону, обжариваем до румяности.

Быстрый завтрак для ленивых: всего за 5 минут. Вкусный завтрак на скорую руку

В качестве начинки к такому сытному и простому «бутерброду» берите все, что любите и что найдете в холодильнике. Не забывайте о свежей зелени, сладком и остром перчике.

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