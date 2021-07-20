Быстрый завтрак для ленивых: всего за 5 минут. Вкусный завтрак на скорую руку

Рецепты с лавашами стали одними из самых популярных сегодня. Благодаря им, можно быстро и просто сделать вкусные и сытные блюда, которые подходят в качестве завтрака или перекуса, для пикника.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- лаваш или тортилья, 1 шт;
- масло растительное, 20 мл;
- соль, перец, специи;
- сыр, 20 г;
- колбаса вареная, томаты, масло сливочное.
Процесс приготовления
Из такого объема продуктов получается 1 порция блюда.
Яйца солим и перчим, перебиваем вилкой или венчиком.
Разогреваем растительное масло и выливаем яичную массу, запекаем около 1 минуты.
Сверху кладем лаваш и накрываем крышкой, переворачиваем и обжариваем вторую сторону.
Посыпаем тертым сыром, кладем кусочки колбасы и кружочки томатов на одну сторону, а второй накрываем и немного прижимаем.
Смазываем сверху кусочком сливочного масла и переворачиваем на вторую сторону, обжариваем до румяности.
В качестве начинки к такому сытному и простому «бутерброду» берите все, что любите и что найдете в холодильнике. Не забывайте о свежей зелени, сладком и остром перчике.