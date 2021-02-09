Рецепт податливого и воздушного теста для вареников! Муж от них без ума

Чтобы вареники стали в вашим коронным блюдом, советую воспользоваться моим рецептом теста: нежное и пышное, мягкое, заварное, не расклеивается при варке и отлично подходит к самой разной начинке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 3 стакана;

кипяток, 1.5 стакана;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 3 ст.л;

соль, 1\2 ч.л.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и соединяем с солью.

Вливаем в муку растительное масло.

Вливаем кипяток и лопаткой перемешиваем массу, пока она не станет теплой.

Теперь вымешиваем тесто руками.

Яйцо перемешиваем венчиком и вливаем в тесто, вымешиваем далее.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.

В это время можно сделать любую начинку.