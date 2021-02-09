Рецепт податливого и воздушного теста для вареников! Муж от них без ума

Чтобы вареники стали в вашим коронным блюдом, советую воспользоваться моим рецептом теста: нежное и пышное, мягкое, заварное, не расклеивается при варке и отлично подходит к самой разной начинке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мука, 3 стакана;
- кипяток, 1.5 стакана;
- яйцо, 1 шт;
- масло растительное, 3 ст.л;
- соль, 1\2 ч.л.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и соединяем с солью.
Вливаем в муку растительное масло.
Вливаем кипяток и лопаткой перемешиваем массу, пока она не станет теплой.
Теперь вымешиваем тесто руками.
Яйцо перемешиваем венчиком и вливаем в тесто, вымешиваем далее.
Накрываем тесто полотенцем и оставляем на 30 минут.
В это время можно сделать любую начинку.
Я с таким тестом предпочитаю делать вареники на пару, они получаются очень пышными, как пирожки и на следующий день их можно обжарить на растопленном сливочном масле. Но и варенными, такие вареники также будут пышными и вкусными, поливаем сливочным маслом или сметаной и подаем.
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