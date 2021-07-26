Болгарская баница с творогом и сыром. Вся семья будет очень довольна

Болгарская баница с творогом и сыром получается очень сочной и нежной, всем домочадцам это блюдо обязательно понравится.
Болгарская баница с творогом и сыром: ингредиенты
- Сыр брынза — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Творог — 300 гр. (триста грамм)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
- Кунжут
- Соль — по вкусу
Способ приготовления:
- В отдельной миске смешайте творог с брынзой и сыром, посолите, добавьте одно яйцо и перемешайте — начинка готова.
- Смажьте листик теста фило размягчённым сливочным маслом и выложите начинку, сверните тесто в рулетик.
- Возьмите форму, которой будете готовить блюдо, смажьте маслом и сформируйте пирог в форме улитки и сформируйте следующие рулетики. Таким образом наполните всю форму.
- Улитка готова, теперь приготовьте заливку: к трём столовым ложкам сметаны добавьте яйцо, немного соли, перемешайте и распределите сверху улитки, сверху можете украсить кунжутом.
- Выпекайте 30-40 минут при 180 градусах.
Болгарская баница с творогом и сыром: Видео
Блюдо получается очень мягким и ароматным.
Приятного аппетита!
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