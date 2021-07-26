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Болгарская баница с творогом и сыром. Вся семья будет очень довольна

Болгарская баница с творогом и сыром получается очень сочной и нежной, всем домочадцам это блюдо обязательно понравится.

Болгарская баница с творогом и сыром: ингредиенты

Болгарская баница с творогом и сыром

  1. Сыр брынза — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Творог — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  6. Тесто фило — 400 гр. (четыреста грамм)
  7. Кунжут
  8. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • В отдельной миске смешайте творог с брынзой и сыром, посолите, добавьте одно яйцо и перемешайте — начинка готова.
  • Смажьте листик теста фило размягчённым сливочным маслом и выложите начинку, сверните тесто в рулетик.
  • Возьмите форму,  которой будете готовить блюдо, смажьте маслом и сформируйте пирог в форме улитки и сформируйте следующие рулетики. Таким образом наполните всю форму.
  • Улитка готова, теперь приготовьте заливку: к трём столовым ложкам сметаны добавьте яйцо, немного соли, перемешайте и распределите сверху улитки, сверху можете украсить кунжутом.
  • Выпекайте 30-40 минут при 180 градусах.

Болгарская баница с творогом и сыром. Вся семья будет очень довольна 2

Болгарская баница с творогом и сыром: Видео

Блюдо  получается очень мягким и ароматным.

Приятного аппетита!

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