Запеченный картофель по-гречески. Картошка еще никогда не была такой ароматной

Запеченный картофель по — гречески получается необычайно вкусным и аппетитным. Греческая кухня сама по себе уникальная, и не влюбиться в нее — невозможно!
Запеченный картофель по — гречески: ингредиенты
- 1 (один) кг — картофеля
- 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
- 1 (одна) ч. ложка — тертой цедры лимона
- 1 (одна) ч. ложка — соли
- 1 (одна) ч. ложка — орегано
- перец по вкусу
- 3 (три) зубчика — чеснока
Рецепт приготовления:
- Начнем с приготовления соуса. В удобную посуду влейте оливковое масло, а затем добавьте натертую цедру лимона и орегано
- Чеснок измельчите
- Добавьте к оливковому маслу чеснок, соль, перец и тщательно всё перемешайте
- Теперь переходим непосредственно к картофелю. Картофель очистите и вымойте под проточной водой. Каждую картофелину разрежьте пополам, а затем на дольки
- Высыпьте нарезанный дольками картофель на противень, а сверху полейте его соусом из масла и специй. Хорошенько перемешайте, чтобы равномерно распределить соус
- Запекайте картофель на протяжении 45 минут при температуре 180 градусов. При этом каждые 15 минут нужно открывать духовку, чтобы перемешать картофель. Запеченный картофель по — гречески получился очень аппетитным, в меру хрустящим. Отличный вариант подачи картофеля и для вечеринки, например к пиву. Обязательно приготовьте по данному рецепту, и вам очень понравится! На здоровье!
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