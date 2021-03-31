Запеченный картофель по-гречески. Картошка еще никогда не была такой ароматной

Запеченный картофель по — гречески получается необычайно вкусным и аппетитным. Греческая кухня сама по себе уникальная, и не влюбиться в нее — невозможно!

Запеченный картофель по — гречески: ингредиенты

1 (один) кг — картофеля 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла 1 (одна) ч. ложка — тертой цедры лимона 1 (одна) ч. ложка — соли 1 (одна) ч. ложка — орегано перец по вкусу 3 (три) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления: