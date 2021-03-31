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Запеченный картофель по-гречески. Картошка еще никогда не была такой ароматной

Запеченный картофель по — гречески получается необычайно вкусным и аппетитным. Греческая кухня сама по себе уникальная, и не влюбиться в нее — невозможно!

Запеченный картофель по - гречески

Запеченный картофель по — гречески: ингредиенты

  1. 1 (один) кг — картофеля
  2. 50 (пятьдесят) мл — оливкового масла
  3. 1 (одна) ч. ложка — тертой цедры лимона
  4. 1 (одна) ч. ложка — соли
  5. 1 (одна) ч. ложка — орегано
  6. перец по вкусу
  7. 3 (три) зубчика — чеснока

Рецепт приготовления:

  • Начнем с приготовления соуса. В удобную посуду влейте оливковое масло, а затем добавьте натертую цедру лимона и орегано
  • Чеснок измельчите
  • Добавьте к оливковому маслу чеснок, соль, перец и тщательно всё перемешайте
  • Теперь переходим непосредственно к картофелю. Картофель очистите и вымойте под проточной водой. Каждую картофелину разрежьте пополам, а затем на дольки
  • Высыпьте нарезанный дольками картофель на противень, а сверху полейте его соусом из масла и специй. Хорошенько перемешайте, чтобы равномерно распределить соус
  • Запекайте картофель на протяжении 45 минут при температуре 180 градусов. При этом каждые 15 минут нужно открывать духовку, чтобы перемешать картофель. Запеченный картофель по — гречески получился очень аппетитным, в меру хрустящим. Отличный вариант подачи картофеля и для вечеринки, например к пиву.
    Обязательно приготовьте по данному рецепту, и вам очень понравится! На здоровье!
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