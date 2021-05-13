Пирог Ошеломительный с мясом. Сытный пирог с подачей в виде венка

Пирог Ошеломительный с мясом удивит всех своим внешним видом и нежным неповторимым вкусом.
Пирог Ошеломительный с мясом: ингредиенты
Тесто:
- Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
- Сырые дрожжи — 30 гр. (тридцать грамм) или сухие — 10 гр. (десять грамм)
- Вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
- Мука пшеничная — 360 гр. (триста шестьдесят грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Начинка:
- Фарш мясной — 400 гр. (четыреста грамм)
- Картофель — 2 шт. (две штуки)
- Сыр твёрдый — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Чёрный перец — по вкусу
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Налейте в миску 4 столовые ложки воды, кладите в неё дрожжи и сахар, перемешайте. Оставьте на 10-15 минут в тёплом месте.
- Растительное масло и кефир налейте в сотейник, поставьте на огонь и подогрейте до температуры 30-40 градусов. Затем перелейте в миску, добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто.
- Тесто накройте и поставьте на 40-50 минут в тёплое место, чтобы оно увеличилось в два-три раза.
- Приготовьте начинку. Мелко порубите луковицу, два сырых клубня картофеля нарежьте мелкими кубиками.
- Мясной фарш выложите в миску, добавьте к нему картофель, лук, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Выложите тесто на стол и разделите на две части.
- На противень выложите круг, застеленный пергаментом. В центре круга сделайте симметричные друг другу надрезы — 8 штук.
- Выложите по кругу начинку, оставляя края и середину теста не тронутыми. начинку сверху присыпьте сыром.
- Приподнимите края круга и закрепите их треугольниками, начиная от надрезов. получится пирог в виде венка, а середина пустая.
- Промажьте тесто яйцом. Сделайте второй точно такой пирог. Пирогам дайте настояться и лишь затем выпекайте 30-40 минут при 180 градусах.
- В случае если пирог подрумянился, а начинка ещё сырая, накройте его фольгой и выпекайте до готовности.
- Пирог можете подавать со сметанно-чесночным соусом.
Пирог Ошеломительный с мясом поразит всех своим ярким вкусом.
Готовьте на здоровье!
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