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Пирог Ошеломительный с мясом. Сытный пирог с подачей в виде венка

Пирог Ошеломительный с мясом удивит всех своим внешним видом и нежным неповторимым вкусом.

Пирог Ошеломительный с мясом: ингредиенты

Пирог Ошеломительный с мясом

Тесто:

  1. Кефир — 200 мл. (двести миллилитров)
  2. Сырые дрожжи — 30 гр. (тридцать грамм) или сухие — 10 гр. (десять грамм)
  3. Вода — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  4. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
  6. Мука пшеничная — 360 гр. (триста шестьдесят грамм)
  7. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Начинка:

  1. Фарш мясной — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Картофель — 2 шт. (две штуки)
  3. Сыр твёрдый — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Чёрный перец — по вкусу
  6. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Налейте в миску 4 столовые ложки воды, кладите в неё дрожжи и сахар, перемешайте. Оставьте на 10-15 минут в тёплом месте.
  • Растительное масло и кефир налейте в сотейник, поставьте на огонь и подогрейте до температуры 30-40 градусов. Затем перелейте в миску,  добавьте соль, сахар, дрожжи и перемешайте. Постепенно добавьте просеянную муку и замесите тесто.
  • Тесто накройте и поставьте на 40-50 минут в тёплое место, чтобы оно увеличилось в два-три раза.
  • Приготовьте начинку. Мелко порубите луковицу, два сырых клубня картофеля нарежьте мелкими кубиками.
  • Мясной фарш выложите в миску, добавьте к нему картофель, лук, соль и перец, тщательно перемешайте.
  • Выложите тесто на стол и разделите на две части.
  • На противень выложите круг, застеленный пергаментом. В центре круга сделайте симметричные друг другу надрезы — 8 штук.
  • Выложите по кругу начинку, оставляя края и середину теста не тронутыми. начинку сверху присыпьте сыром.
  • Приподнимите края круга и закрепите их треугольниками, начиная от надрезов. получится пирог в виде венка, а середина пустая.
  • Промажьте тесто яйцом. Сделайте второй точно такой пирог. Пирогам дайте настояться и лишь затем выпекайте 30-40 минут при 180 градусах.
  • В случае если пирог подрумянился, а начинка ещё сырая, накройте его фольгой и выпекайте до готовности.
  • Пирог можете подавать со сметанно-чесночным соусом.

Пирог Ошеломительный с мясом поразит всех своим ярким вкусом.

Пирог Ошеломительный с мясом. Сытный пирог с подачей в виде венка 4

Готовьте на здоровье!

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