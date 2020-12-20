Шикарный вкусный салат из баклажан – на удивление всех гостей

Если хотите удивить Ваших гостей, приготовьте вкусный салат из баклажан по нашему рецепту. При таком способе приготовления баклажаны очень напоминают по своему вкусу грибы.

Этот салат сразу же станет Вашим любимым, и Вы часто будете готовить его в течение всего лета.

Салат из баклажан, нужно:

один баклажан

два помидора

два яйца

одна головка репчатого лука

майонез

соль – по вкусу

растительное масло – для заправки

Для маринада:

две столовые ложки уксуса

чайная ложка сахарного песка

соль

кипяток

Как приготовить вкусный салат из баклажан:

Яйца заранее положить в миску, залить подсоленной водой и сварить вкрутую.

Баклажан хорошо помыть, срезать хвостик и нарезать соломкой.

Отправить порезанный баклажан в глубокую миску, посолить, хорошо перемешать и отставить в сторонку минут на двадцать. Это нужно сделать, чтобы убрать горечь.

Лук почистить и порезать нетолстыми полукольцами.

Порезанный лук отправить в другую чашу, добавить сахарный песок, щепотку соли, уксус.

Все залить крутым кипятком и дать постоять примерно четверть часа.

За это время лук должен промариноваться.

В разогретую сковороду влить растительное масло.

Порезанный баклажан хорошо промыть под проточной водой, слегка просушить бумажным полотенцем и обжарить на среднем огне в течение семи минут.

Обжаренный баклажан выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Дать полностью остыть.

Помидоры помыть и нарезать небольшими кубиками.

Отправить в глубокую емкость.

Сваренные вкрутую яйца почистить и порезать среднего размера кубиками. Отправить к помидорам.

Лук выложить в мелкое сито и слить маринад. Отправить лук к яйцам и помидорам.

Уже остывшие баклажаны тоже добавить к остальным ингредиентам.

Посолить, заправить майонезом и все тщательно перемешать.

Вот и готов наш вкусный салат из баклажан.

Баклажаны в этом салате по вкусу напоминают грибы, и Ваши гости, если Вы им не подскажете, никогда не догадаются, из чего он приготовлен.

Положите салат в красивую глубокую пиалу и подайте к столу.

Приятного всем аппетита!