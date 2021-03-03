Наполеон на скорую руку — простой рецепт ленивого Наполеона без выпечки.

Захотела сделать Наполеон, но к сожалению не хватает времени…
Знакомая ситуация? Ну что же, тогда наша команда поделиться с Вами способом приготовления «ленивого» Наполеона. Это простой рецепт, который, тем не менее, поможет Вам приготовить очень вкусный тортик.
Он порадует Вас своим вкусом, своей красотой и лёгкостью приготовления. Давайте попробуем!
Наполеон на скорую руку: продукты
- Шесть столовых ложек муки
- Сто граммов сахарного песка
- Пакетик ванилина
- Восемьсот граммов похрустывающих печеней
- Три яйца
- Литр молока
Перейдём к самому интересному — к приготовлению:
- Взять большую глубокую пластиковую тарелку и взбить в ней яйца.
- Продолжая взбивать, добавить сахар. Затем всыпать ванилин.
- Всыпать муку по ложке, хорошо перемешивая, чтобы не образовывались комки.
- Влить стакан молока и перемешивать до однородности массы.
- Оставшееся молоко вскипятить в не подгорающей кастрюле.
- Затем залить в молоко массу, полученную в пластиковой тарелке. Вливать нужно медленно, тонкой струйкой.
- Поставить на маленький огонь и мешать деревянной ложечкой около шести минут до загустения крема.
- Выключить плиту. Крем можно отложить, пока он не остынет.
- А теперь возьмём большое красивое плоское блюдо.
- Выложить на блюдо слой печеней.
- Равномерно размазать слой крема.
- Снова разложить печенье.
- Затем опять следует слой крема.
- И так далее, пока тортик не будет собран.
- Кстати, если в семье есть любители орешков, можно слои крема можно посыпать мелко раздробленным грецким орехом.
- Когда тортик будет построен, необходимо смазать края и верхний слой кремом. Нужно обратить внимание на то, чтобы все края были покрыты кремом.
- Растереть оставшееся печенье в отдельной ёмкости и посыпать тортик получившимися крошками.
- Тортик совершенно не требует выпечки.
- Его просто нужно положить в холодильник на пол суток, чтобы все слои пропитались.
Ну вот мы и готовы. Доставайте из холодильника и несите на стол.
Будьте уверены, друзьям полюбиться Ваш новый Наполеон.
Ещё и спросят Вашу маленькую тайну и попросят рассказать рецепт!
Желаем удачного приготовления!
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