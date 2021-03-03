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Наполеон на скорую руку — простой рецепт ленивого Наполеона без выпечки.

Захотела сделать Наполеон, но к сожалению не хватает времени…

Знакомая ситуация? Ну что же, тогда наша команда поделиться с Вами способом приготовления «ленивого» Наполеона. Это простой рецепт, который, тем не менее, поможет Вам приготовить очень вкусный тортик.

Он порадует Вас своим вкусом, своей красотой и лёгкостью приготовления. Давайте попробуем!

Наполеон на скорую руку: продукты

  • Шесть столовых ложек муки
  • Сто граммов сахарного песка
  • Пакетик ванилина
  • Восемьсот граммов похрустывающих печеней
  • Три яйца
  • Литр молока

Наполеон на скорую руку - простой рецепт ленивого Наполеона без выпечки. 5

Перейдём к самому интересному — к приготовлению:

  • Взять большую глубокую пластиковую тарелку и взбить в ней яйца.
  • Продолжая взбивать, добавить сахар. Затем всыпать ванилин.
  • Всыпать муку по ложке, хорошо перемешивая, чтобы не образовывались комки.
  • Влить стакан молока и перемешивать до однородности массы.
  • Оставшееся молоко вскипятить в не подгорающей кастрюле.
  • Затем залить в молоко массу, полученную в пластиковой тарелке. Вливать нужно медленно, тонкой струйкой.
  • Поставить на маленький огонь и мешать деревянной ложечкой около шести минут до загустения крема.
  • Выключить плиту. Крем можно отложить, пока он не остынет.
  • А теперь возьмём большое красивое плоское блюдо.
  • Выложить на блюдо слой печеней.
  • Равномерно размазать слой крема.
  • Снова разложить печенье.
  • Затем опять следует слой крема.
  • И так далее, пока тортик не будет собран.
  • Кстати, если в семье есть любители орешков, можно слои крема можно посыпать мелко раздробленным грецким орехом.
  • Когда тортик будет построен, необходимо смазать края и верхний слой кремом. Нужно обратить внимание на то, чтобы все края были покрыты кремом.

Наполеон на скорую руку - простой рецепт ленивого Наполеона без выпечки. 6

  • Растереть оставшееся печенье в отдельной ёмкости и посыпать тортик получившимися крошками.
  • Тортик совершенно не требует выпечки.
  • Его просто нужно положить в холодильник на пол суток, чтобы все слои пропитались.

Ну вот мы и готовы. Доставайте из холодильника и несите на стол.

Будьте уверены, друзьям полюбиться Ваш новый Наполеон.

Ещё и спросят Вашу маленькую тайну и попросят рассказать рецепт!

Желаем удачного приготовления!

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