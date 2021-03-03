Наполеон на скорую руку — простой рецепт ленивого Наполеона без выпечки.

Захотела сделать Наполеон, но к сожалению не хватает времени…

Знакомая ситуация? Ну что же, тогда наша команда поделиться с Вами способом приготовления «ленивого» Наполеона. Это простой рецепт, который, тем не менее, поможет Вам приготовить очень вкусный тортик.

Он порадует Вас своим вкусом, своей красотой и лёгкостью приготовления. Давайте попробуем!

Наполеон на скорую руку: продукты

Шесть столовых ложек муки

Сто граммов сахарного песка

Пакетик ванилина

Восемьсот граммов похрустывающих печеней

Три яйца

Литр молока

Перейдём к самому интересному — к приготовлению:

Взять большую глубокую пластиковую тарелку и взбить в ней яйца.

Продолжая взбивать, добавить сахар. Затем всыпать ванилин.

Всыпать муку по ложке, хорошо перемешивая, чтобы не образовывались комки.

Влить стакан молока и перемешивать до однородности массы.

Оставшееся молоко вскипятить в не подгорающей кастрюле.

Затем залить в молоко массу, полученную в пластиковой тарелке. Вливать нужно медленно, тонкой струйкой.

Поставить на маленький огонь и мешать деревянной ложечкой около шести минут до загустения крема.

Выключить плиту. Крем можно отложить, пока он не остынет.

А теперь возьмём большое красивое плоское блюдо.

Выложить на блюдо слой печеней.

Равномерно размазать слой крема.

Снова разложить печенье.

Затем опять следует слой крема.

И так далее, пока тортик не будет собран.

Кстати, если в семье есть любители орешков, можно слои крема можно посыпать мелко раздробленным грецким орехом.

Когда тортик будет построен, необходимо смазать края и верхний слой кремом. Нужно обратить внимание на то, чтобы все края были покрыты кремом.

Растереть оставшееся печенье в отдельной ёмкости и посыпать тортик получившимися крошками.

Тортик совершенно не требует выпечки.

Его просто нужно положить в холодильник на пол суток, чтобы все слои пропитались.

Ну вот мы и готовы. Доставайте из холодильника и несите на стол.

Будьте уверены, друзьям полюбиться Ваш новый Наполеон.

Ещё и спросят Вашу маленькую тайну и попросят рассказать рецепт!

Желаем удачного приготовления!