Маринад для сочный курочки. Залог нежного куриного мяса

Маринад для сочный курочки сделает ваше блюдо самым нежным и вкусным.
Маринад для сочный курочки: ингредиенты
- Куриное мясо – 1,2 кг. (один килограмм и двести грамм)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Кетчуп – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Мёд – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Соевый соус – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Красный молотый перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чёрный молотый перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
- Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
Способ приготовления:
- Куриное мясо хорошо вымойте, лишний жир срежьте и немного посолите. Сделайте несколько небольших диагональных надрезов на каждой голени.
- Для маринада в миске смешайте мёд, кетчуп, перец, паприку, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок и растительное масло. Хорошенько всё это перемешайте и получившимся маринадом залейте мясо. Тщательно примните курочку, накройте пищевой плёнкой и оставьте на 12 часов стоять в холодильнике.
- Выньте замаринованную птицу. Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой.
- Выложите курочку и сверху накройте пергаментом. Мясо отправьте запекаться 40 минут. После верхний пергамент снимите и запекайте 10-15 минут.
Маринад для сочный курочки — сочная и ароматная.
Приятного аппетита!
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