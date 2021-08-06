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Маринад для сочный курочки. Залог нежного куриного мяса

Маринад для сочный курочки сделает ваше блюдо самым нежным и вкусным.

Маринад для сочный курочки: ингредиенты

Маринад для сочный курочки

  1. Куриное мясо – 1,2 кг. (один килограмм и двести грамм)
  2. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Кетчуп – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  4. Мёд – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  5. Соевый соус – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  6. Красный молотый перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Чёрный молотый перец – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Чеснок – 5 з. (пять зубчиков)
  9. Паприка – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  10. Соль – 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)

Способ приготовления:

  • Куриное мясо хорошо вымойте, лишний жир срежьте и немного посолите. Сделайте несколько небольших диагональных надрезов на каждой голени.
  • Для маринада в миске смешайте мёд, кетчуп, перец, паприку, соевый соус, пропущенный через пресс чеснок и растительное масло. Хорошенько всё это перемешайте и получившимся маринадом залейте мясо. Тщательно примните курочку, накройте  пищевой плёнкой и оставьте на 12 часов стоять в холодильнике.
  • Выньте замаринованную птицу. Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментной бумагой.
  • Выложите курочку и сверху накройте пергаментом. Мясо отправьте запекаться 40 минут.
    После верхний пергамент снимите и запекайте 10-15 минут.

Маринад для сочный курочки — сочная и ароматная.

Маринад для сочный курочки. Залог нежного куриного мяса 2

Приятного аппетита!

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