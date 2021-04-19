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Не знала, что так можно! Тушеная капуста без неприятного запаха: 3 рецепта и 3 лайфака

Предлагаю 3 простых рецепта приготовления тушеной капусты: без неприятного запаха, с молоком и в банке. Все они легко готовятся, никаких трудных и долгих этапов.

Для приготовления тушеной капусты потребуются:

  • капуста, 500 г;
  • лук и морковь, по 1шт;
  • вода, 100 мл;
  • сухари панировочные, 4 ст.л;
  • лавровый лист, перец, соль.

Процесс приготовления

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на терке, лук мелко режем.

Овощи тушим и потом добавляем капусту, перемешиваем и тушим.

Солим и перчим, добавляем томатную пасту и воду, лавровый лист, тушим около 15 минут.

Капусту посыпаем сухарями, перемешиваем.

Совет: сухари лучше использовать домашние, от магазинных появляется не очень приятный запах.

Чтобы при тушении капусты не появлялся неприятный запах, сверху кладем кусочек черствого ржаного хлеба и лавровый лист.

Для приготовления тушеной в молоке капусты необходимо:

  • капуста, 500 г;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • молоко, 80 – 100 мл;
  • зелень;
  • соль, перец, лавровый лист.

Процесс приготовления

Капусту шинкуем.

Лук мелко режем и трем морковь, тушим на сковороде.

Добавляем капусту, перемешиваем и заливаем молоком. Тушим 15 минут, потом добавляем лавровый лист, соль и перец. Тушим несколько минут.

Капуста при готовке не будет издавать запах из-за молока.

Для приготовления капусты с тефтелями в банке необходимо:

  • капуста, 1 кг;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • фарш, 500 г;
  • рис, 1 стакан;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар щепотка;
  • соль, перец, лавровый лист.

Процесс приготовления

Фарш заправляем солью и перцем, добавляем яйцо, отварной рис и перемешиваем до однородности.

Обжариваем тефтели на растительном масле.

Нашинкованную капусту смешиваем с луком и морковью, солью, сахаром, перемешиваем.

Добавляем в капусту томатную пасту и перемешиваем.

На дно 3 л банки кладем слой капусты, потом тефтели и лавровый лист. Чередуем слои до верха банки.

Вливаем 50 мл воды, накрываем банку крышечкой из фольги.

Ставим банку в холодную духовку, включаем 180 градусов и готовим 80 – 90 минут.

Отключаем духовку и оставляем в ней банку на 20 минут.

Вот такие вкусные и простые рецепты тушеной капусты вы можете включить в свое меню.

Не знала, что так можно! Тушеная капуста без неприятного запаха: 3 рецепта и 3 лайфака

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