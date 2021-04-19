Не знала, что так можно! Тушеная капуста без неприятного запаха: 3 рецепта и 3 лайфака

Предлагаю 3 простых рецепта приготовления тушеной капусты: без неприятного запаха, с молоком и в банке. Все они легко готовятся, никаких трудных и долгих этапов.
Для приготовления тушеной капусты потребуются:
- капуста, 500 г;
- лук и морковь, по 1шт;
- вода, 100 мл;
- сухари панировочные, 4 ст.л;
- лавровый лист, перец, соль.
Процесс приготовления
Капусту тонко шинкуем, морковь трем на терке, лук мелко режем.
Овощи тушим и потом добавляем капусту, перемешиваем и тушим.
Солим и перчим, добавляем томатную пасту и воду, лавровый лист, тушим около 15 минут.
Капусту посыпаем сухарями, перемешиваем.
Совет: сухари лучше использовать домашние, от магазинных появляется не очень приятный запах.
Чтобы при тушении капусты не появлялся неприятный запах, сверху кладем кусочек черствого ржаного хлеба и лавровый лист.
Для приготовления тушеной в молоке капусты необходимо:
- капуста, 500 г;
- лук и морковь по 1 шт;
- молоко, 80 – 100 мл;
- зелень;
- соль, перец, лавровый лист.
Процесс приготовления
Капусту шинкуем.
Лук мелко режем и трем морковь, тушим на сковороде.
Добавляем капусту, перемешиваем и заливаем молоком. Тушим 15 минут, потом добавляем лавровый лист, соль и перец. Тушим несколько минут.
Капуста при готовке не будет издавать запах из-за молока.
Для приготовления капусты с тефтелями в банке необходимо:
- капуста, 1 кг;
- лук и морковь по 1 шт;
- фарш, 500 г;
- рис, 1 стакан;
- яйцо, 1 шт;
- сахар щепотка;
- соль, перец, лавровый лист.
Процесс приготовления
Фарш заправляем солью и перцем, добавляем яйцо, отварной рис и перемешиваем до однородности.
Обжариваем тефтели на растительном масле.
Нашинкованную капусту смешиваем с луком и морковью, солью, сахаром, перемешиваем.
Добавляем в капусту томатную пасту и перемешиваем.
На дно 3 л банки кладем слой капусты, потом тефтели и лавровый лист. Чередуем слои до верха банки.
Вливаем 50 мл воды, накрываем банку крышечкой из фольги.
Ставим банку в холодную духовку, включаем 180 градусов и готовим 80 – 90 минут.
Отключаем духовку и оставляем в ней банку на 20 минут.
Вот такие вкусные и простые рецепты тушеной капусты вы можете включить в свое меню.
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