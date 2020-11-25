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Закуска с селёдкой: три уникальные закуски на праздничный стол

Закуска с селедкой – обалденная закуска! Рецепт восхитительный. Ваши домочадцы и гости придут в полный восторг!

Закуска с селедкой: ингредиенты

Закуска с селёдкой

  1. 100 мл – воды
  2. 180 гр – майонеза
  3. 20 гр – желатина
  4. 300 гр – картофеля
  5. 400 гр – свеклы
  6. 2 шт – яиц
  7. 2 шт – селедки
  8. Пол лимона
  9. 10 шт – маслин
  10. Лук репчатый четверть
  11. Пол шт – огурца
  12. Зелень и черный молотый перец по вкусу
  13. 1 ч. ложка – растительного масла
  14. 50 гр – хлеба

Закуска с селедкой: рецепт

Закуска с селёдкой

  • Десять гр желатина залейте 50 мл воды
  • И во второй посуде таким же способом приготовьте желатин. Оставьте в сторону, для набухания
  • Двести гр свеклы натрите на терке
  • Затем натрите 200 гр отварной картошки в мундире. Мундир конечно снимите
  • Зелень нарежьте мелко
  • 100 гр филе селедки нарежьте мелким кубиком
  • Добавьте ее к тертым овощам
  • Сверху посыпьте зеленью
  • Перемешайте
  • Немного разогретый желатин влейте потихоньку в сто гр майонеза и перемешайте
  • Вылейте в глубокую посуду эту массу
  • Частями выложите селедочно-свекольную массу и перемешайте
  • Теперь первый вид закуски. Форму смажьте растительным маслом. Заполните массой и прикройте пленкой. Уберите в холодильник на полчаса
  • Второй вид. Из оставшейся селедочно-овощной массы скатайте шарики
  • Обкатайте их в зелени и выложите на тарелку

Закуска с селёдкой

  • Третий вид закуски. 200 гр свеклы натрите на мелкой терке и сто гр.
    картофеля
  • Слегка разогретый желатин вылейте в чашу в 80 гр майонеза и перемешайте
  • Половину желатиновой смеси вылейте в глубокую посуду
  • Выложите туда же натертые овощи. Поперчите немного
  • Туда же нарезанные кубиком вареный яйца. Вылейте оставшуюся желатиновую смесь
  • Перемешайте тщательно
  • Разложите на столе пищевую пленку и выложите на нее смесь нашу. Распределите ложкой в виде прямоугольника толщиной в пол см
  • Сверху выложите яичную массу. Сверху зеленью
  • Выложите нарезанные полоской селедку и положите поверх зелени по краю формы
  • Скатайте в плотный рулет и уберите на тридцать минут в холодильник
  • Из холодильника пора достать первый вид закуски. Форму. Опустите на пару минут в кипяток. И выложите нашу закуску на стол. Затем формируйте канапе. Выложите массу на кусочки хлеба. Добавьте произвольно лимон, огурец, маслины, лук
  • Рулет наш нарежьте порционными кусочками

Закуска с селедкой готова: Видео

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