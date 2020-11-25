Закуска с селёдкой: три уникальные закуски на праздничный стол

Закуска с селедкой – обалденная закуска! Рецепт восхитительный. Ваши домочадцы и гости придут в полный восторг!
Закуска с селедкой: ингредиенты
- 100 мл – воды
- 180 гр – майонеза
- 20 гр – желатина
- 300 гр – картофеля
- 400 гр – свеклы
- 2 шт – яиц
- 2 шт – селедки
- Пол лимона
- 10 шт – маслин
- Лук репчатый четверть
- Пол шт – огурца
- Зелень и черный молотый перец по вкусу
- 1 ч. ложка – растительного масла
- 50 гр – хлеба
Закуска с селедкой: рецепт
- Десять гр желатина залейте 50 мл воды
- И во второй посуде таким же способом приготовьте желатин. Оставьте в сторону, для набухания
- Двести гр свеклы натрите на терке
- Затем натрите 200 гр отварной картошки в мундире. Мундир конечно снимите
- Зелень нарежьте мелко
- 100 гр филе селедки нарежьте мелким кубиком
- Добавьте ее к тертым овощам
- Сверху посыпьте зеленью
- Перемешайте
- Немного разогретый желатин влейте потихоньку в сто гр майонеза и перемешайте
- Вылейте в глубокую посуду эту массу
- Частями выложите селедочно-свекольную массу и перемешайте
- Теперь первый вид закуски. Форму смажьте растительным маслом. Заполните массой и прикройте пленкой. Уберите в холодильник на полчаса
- Второй вид. Из оставшейся селедочно-овощной массы скатайте шарики
- Обкатайте их в зелени и выложите на тарелку
- Третий вид закуски. 200 гр свеклы натрите на мелкой терке и сто гр. картофеля
- Слегка разогретый желатин вылейте в чашу в 80 гр майонеза и перемешайте
- Половину желатиновой смеси вылейте в глубокую посуду
- Выложите туда же натертые овощи. Поперчите немного
- Туда же нарезанные кубиком вареный яйца. Вылейте оставшуюся желатиновую смесь
- Перемешайте тщательно
- Разложите на столе пищевую пленку и выложите на нее смесь нашу. Распределите ложкой в виде прямоугольника толщиной в пол см
- Сверху выложите яичную массу. Сверху зеленью
- Выложите нарезанные полоской селедку и положите поверх зелени по краю формы
- Скатайте в плотный рулет и уберите на тридцать минут в холодильник
- Из холодильника пора достать первый вид закуски. Форму. Опустите на пару минут в кипяток. И выложите нашу закуску на стол. Затем формируйте канапе. Выложите массу на кусочки хлеба. Добавьте произвольно лимон, огурец, маслины, лук
- Рулет наш нарежьте порционными кусочками
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