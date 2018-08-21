Вкуснейшая маринованная закусочная капуста

Когда я впервые приготовила эту закусочную маринованную капусту, то она вызвала восхищение у всех гостей.
Теперь я уже не один год делаю капусту по этому рецепту, всегда все ее расхваливают и просят рецепт.
Но я впервые делюсь им с вами, чтобы и вы дорогие мои читатели, удивили этой вкуснейшей маринованной закусочной капустой своих гостей.
Ингредиенты
✓ Капуста — 3 килограмма;
✓ морковь — 2-3 штуки;
✓ чеснок — 3-4 зубчика.
Рассол
✓ Вода 1 литр;
✓ растительное масло — 0,5-1 стакан;
✓ сахар — 1 стакан;
✓ уксус 9% — 1 стакан;
✓ соль — 2 столовые ложки.
Рецепт приготовления
1. Капусту нашинковать.
2. Очистить морковь и натереть на крупной терке. Смешать вместе с капустой, помять хорошо руками.
3. Капусту с морковкой сложить в трех литровую банку, добавить чеснок мелок порубленный. Покрошите его сверху на капусту.
4. Приготовить рассол: смешать воду, растительное масло, уксус, сахар и соль и все закипятить.
5. Залейте капусту горячим рассолом, дайте немного охладится, потом уберите на холод. Делайте такую капусту с вечера, а утром она уже будет готова.
6. Храните приготовленную капусту в холодильнике.
Закусочная маринованная капуста получается сочной и хрустящей, и съедается влет.
Приятного аппетита!
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