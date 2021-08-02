Кутабы – лепешки на сковороде для всей семьи. Готовлю по рецепту шеф-поваров

Лепешки готовятся очень просто и быстро, но получаются просто восхитительными, ведь в качестве начинки будем использовать свежую зелень, ароматную и полезную.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 300 г;

вода, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

соль;

масло растительное, 3 ст.л.

Процесс приготовления

Смешиваем воду с яйцом и просеянной мукой, вливаем растительное масло. Вымешиваем мягкое и эластичное тесто.

Каждая хозяйка замешиваем такое простое тесто в своей последовательности, вы делайте так, как вам нравится.

В качестве начинки можно брать свежий укроп, петрушку, базилик. Добавляйте свои любые травы.

Зелень режем.

Совет: возьмите еще твердый сыр и смешайте его с зеленью. Лучше всего подходит моцарелла, она придает особый вкус, добавьте копченую паприку. И влейте в начинку растопленное сливочное масло для сочности.

Раскатываем тонкие лепешки, выкладываем начинку, распределяем тонким слоем и формируем чебуреки.

Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон.

Когда лепешки выкладываем на блюдо, сбрызгиваем растопленным сливочным маслом.