Кутабы – лепешки на сковороде для всей семьи. Готовлю по рецепту шеф-поваров

Лепешки готовятся очень просто и быстро, но получаются просто восхитительными, ведь в качестве начинки будем использовать свежую зелень, ароматную и полезную.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
мука, 300 г;
вода, 150 мл;
яйцо, 1 шт;
соль;
масло растительное, 3 ст.л.
Процесс приготовления
Смешиваем воду с яйцом и просеянной мукой, вливаем растительное масло. Вымешиваем мягкое и эластичное тесто.
Каждая хозяйка замешиваем такое простое тесто в своей последовательности, вы делайте так, как вам нравится.
В качестве начинки можно брать свежий укроп, петрушку, базилик. Добавляйте свои любые травы.
Зелень режем.
Совет: возьмите еще твердый сыр и смешайте его с зеленью. Лучше всего подходит моцарелла, она придает особый вкус, добавьте копченую паприку. И влейте в начинку растопленное сливочное масло для сочности.
Раскатываем тонкие лепешки, выкладываем начинку, распределяем тонким слоем и формируем чебуреки.
Обжариваем на сухой сковороде с двух сторон.
Когда лепешки выкладываем на блюдо, сбрызгиваем растопленным сливочным маслом.