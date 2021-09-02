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Научилась готовить капустники. Капустные котлеты пышные и сочные: любовь с первой котлетки, жарю третью сковородку

Котлеты получаются очень сочными, мягкими. Можно подавать со сметанным соусом, добавлять в них разные наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • капуста, 500 г;
  • лук, 2 шт;
  • зелень;
  • соль, перец, специи, ароматные травы;
  • яйцо, 1 шт;
  • белый хлеб, пару кусков;
  • мука, 1 -2 ст.л.

Процесс приготовления

Мелко и тонко шинкуем капусту, режем лук. Если у вас старая капуста, можно ее отварить пару минут в подсоленной воде, остудить, далее нарезать или натереть на терке.

Солим капусту, обминаем и оставляем на 10 минут.

Далее бланшируем капусту и оставляем ее остывать.

Смешиваем капусту с луком, мелко рубленой зеленью, размягченной булкой, перцем и специями, ароматными травами, яйцом и мукой.

Совет: измельчайте все продукты в ручном режиме без блендера, т.к. вся масса превратится не в фарш, а в слишком мелкое пюре и не будет формироваться и держать форму. На крайний случай, используйте мясорубку.

Формируем котлеты, обваливаем в муке или сухарях.

Обжариваем котлеты с двух сторон на растительном масле.

Научилась готовить капустники. Капустные котлеты пышные и сочные: любовь с первой котлетки, жарю третью сковородку

Подаю такую вкуснятину с картофельным пюре, другими гарнирами, салатами, маринованными овощами.

Научилась готовить капустники. Капустные котлеты пышные и сочные: любовь с первой котлетки, жарю третью сковородку

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