Научилась готовить капустники. Капустные котлеты пышные и сочные: любовь с первой котлетки, жарю третью сковородку

Котлеты получаются очень сочными, мягкими. Можно подавать со сметанным соусом, добавлять в них разные наполнители.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста, 500 г;

лук, 2 шт;

зелень;

соль, перец, специи, ароматные травы;

яйцо, 1 шт;

белый хлеб, пару кусков;

мука, 1 -2 ст.л.

Процесс приготовления

Мелко и тонко шинкуем капусту, режем лук. Если у вас старая капуста, можно ее отварить пару минут в подсоленной воде, остудить, далее нарезать или натереть на терке.

Солим капусту, обминаем и оставляем на 10 минут.

Далее бланшируем капусту и оставляем ее остывать.

Смешиваем капусту с луком, мелко рубленой зеленью, размягченной булкой, перцем и специями, ароматными травами, яйцом и мукой.

Совет: измельчайте все продукты в ручном режиме без блендера, т.к. вся масса превратится не в фарш, а в слишком мелкое пюре и не будет формироваться и держать форму. На крайний случай, используйте мясорубку.

Формируем котлеты, обваливаем в муке или сухарях.

Обжариваем котлеты с двух сторон на растительном масле.

Подаю такую вкуснятину с картофельным пюре, другими гарнирами, салатами, маринованными овощами.