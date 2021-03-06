Салат исчезнет за минуту! Оригинальный и очень сытный — закусочный салат

Оригинальный, очень сытный, закусочный салат их копченой куриной грудки, сухариков, консервированной кукурузы. Необычное сочетание продуктов дает роскошный вкус и аромат. Обязательно попробуйте.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное копченое мясо, 250 г;
- корейская морковь, 250 г4
- лук, 1 шт;
- батон, 7 кусочков;
- кукуруза консервированная, 150 г;
- укроп, майонез.
Процесс приготовления
Батон режем кусочками и высушиваем сухарики любым удобным для вас способом.
Если будете высушивать в духовке или при помощи сковороды. Сбрызните еще растительным маслом. Специи вам не потребуются – в салате будет корейская морковь, в которой и так достаточно специй. Остужаем.
Лук режем мелкими кусочками и маринуем так, как вам нравится. Потом сцеживаем маринад и немного отжимаем.
Совет: можно взять красный лук, тогда в салате будет больше сладости.
Мясо также режем мелкими кусочками.
Зелень рубим, но не мелко.
Смешиваем мясо с кукурузой, зеленью, морковью корейской.
Заправляем майонезом.
Теперь вы можете сразу добавить сухарики и подавать к столу. Можно подавать салат к столу и каждый сам добавить себе в порцию сухарики.
Без сухариков салат хранится в холодильнике в закрытом виде 2 – 3 дня.
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