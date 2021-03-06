Салат исчезнет за минуту! Оригинальный и очень сытный — закусочный салат

Оригинальный, очень сытный, закусочный салат их копченой куриной грудки, сухариков, консервированной кукурузы. Необычное сочетание продуктов дает роскошный вкус и аромат. Обязательно попробуйте.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное копченое мясо, 250 г;

корейская морковь, 250 г4

лук, 1 шт;

батон, 7 кусочков;

кукуруза консервированная, 150 г;

укроп, майонез.

Процесс приготовления

Батон режем кусочками и высушиваем сухарики любым удобным для вас способом.

Если будете высушивать в духовке или при помощи сковороды. Сбрызните еще растительным маслом. Специи вам не потребуются – в салате будет корейская морковь, в которой и так достаточно специй. Остужаем.

Лук режем мелкими кусочками и маринуем так, как вам нравится. Потом сцеживаем маринад и немного отжимаем.

Совет: можно взять красный лук, тогда в салате будет больше сладости.

Мясо также режем мелкими кусочками.

Зелень рубим, но не мелко.

Смешиваем мясо с кукурузой, зеленью, морковью корейской.

Заправляем майонезом.

Теперь вы можете сразу добавить сухарики и подавать к столу. Можно подавать салат к столу и каждый сам добавить себе в порцию сухарики.

Без сухариков салат хранится в холодильнике в закрытом виде 2 – 3 дня.