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Салат из моркови с грецкими орехами: крайне полезный рецепт лёгкого овощного салата

Салат из моркови с грецкими орехами – невероятно полезный и питательный салатик! Приготовить его очень быстро!

Салат из моркови с грецкими орехами: ингредиенты

Салат из моркови с грецкими орехами: крайне полезный рецепт лёгкого овощного салата

  1. 40 (сорок) гр – меда
  2. 1 (один) кг – моркови
  3. 30 (тридцать) гр – грецких орехов
  4. 1 (одна) ч. ложка – оливкового масла

Салат из моркови с грецкими орехами: рецепт

Салат из моркови с грецкими орехами: крайне полезный рецепт лёгкого овощного салата

  • Морковь очистите и натрите на крупной терке. Затем смешайте ее с оливковым маслом. Если же у вас не оказалось оливкового масла, смело берите растительное!
  • Грецкие орешки измельчите ножом. Поджарьте их слегка на сухой сковороде. Немного подсохнут они так
  • Морковь выложите в посуду, в которой будете подавать салат. Добавьте в нее измельченные грецкие орешки. Влейте горячий, заранее подогретый мед. Его вы можете разогреть на водяной бане или же в микроволновой печи. Перемешайте и подавайте к столу

Салат из моркови с грецкими орехами готов!

Салат из моркови с грецкими орехами: крайне полезный рецепт лёгкого овощного салата

Этот салат невероятно полезный. В сочетании с морковью, грецкими орехами и оливковым маслом! Таким рецептом он получается диетическим. Не страшно кушать его тем, кто соблюдает диету. А вот если хотите сделать салатик посытнее да пожирнее, то вместо меда, добавляем майонез! Для любителей попикантнее, добавьте в салат чеснок. На здоровье!

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