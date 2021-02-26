Научили жарить сочные драники по-белорусски без муки и яиц — как пирожные нежные, воздушные. И 5 хитростей приготовления

А меня научили вкуснейшие драники готовить — не поверила бы, но без муки лучшие. И без яйца с ними ничего не приключится — напротив, воздушные и нежные. Как картофельные пирожные!

Легкие, сочные, воздушные, с хрустящей золотой корочкой: они идеальны. Делюсь с удовольствием рецептом. Пусть немного погорячилась, что готовить можно каждый день — но драники так хороши, что их всегда мало.

Драники по-белорусски: рецепт + ингредиенты

Шаг 1. Картофель очистить, натереть на терке. Не на самой крупной — на мелкой, с небольшими круглыми отверстями.

Хитрость 1. Выбор картофеля — часть успеха драников. Лучшие получаются из сортов картофеля с желтой мякотью: картофель более плотный, более крахмалистый, меньше жидкости (сока). В итоге изделия удаются не сухими, а сочными, пышными.

Почему не стоит блендировать картофель, почему терка? Можно и не на терке тереть — это тоже хитрость

Хитрость 2. От метода измельчения и зависит в е. Если натереть картофель на крупной терке — быть драникам очень хрустящими, с консистенцией — назову «полосочками» из натертого картофеля.

Они очень хрустящие, часто тонкие, но часто быстро грубеют, хороши только в горячем виде.

А если хотим именно нежные, чуть мягкие, но все же с легим приятным похрустыванием, очень сочные — нужна мелкая терка.

А лучше мясорубка — будут еще сочнее, воздушнее, нежнее.

Почему не блендер ? В большинстве случаев сильно измельчает, и отделяется много сока. В итоге деруны тонкие, суховатые.

Шаг 2. Если образовалось много жидкости слить. И даже если не много — тоже слить. И — заменить ложкой густой сметаны. Да, именно сметаны.

Хитрость 3 . Сметана даст нежную консистенцию и не даст драникам темнеть, становиться сине-коричневыми (образно, но примерно так

А еще — воду можно (и нужно) заменить молоком. Но — в случае, если решим добавить 1-2 ст. ложки муки.

Без муки не стоит бояться готовить: главное, чтобы консистенция картофельного теста, если можно так назвать — она была густой. Чтобы не растекались на сковородке.

Шаг 4. Измельчить на терке (мясорубке) лук. Добавить к картофелю, поперчить по вкусу, посолить.

Шаг 5. Смешиваем до однородной густой массы, напоминающей обычное тесто для драников — очень густой сметаны.

Тесто не должно литься с ложки — лениво и медленно (относительно) спадать порцией.

Не добавляем яйцо — ничего с драниками не случится нехорошего. Наоборот: именно яйца, особенно в большом количестве — они делают драники плотными, тяжелыми, быстро теряющие нежность и высоту. Они превращаются в скучные плоские блинчики.

Хитрость 4 . А виноват белок — при нагревании происходит коагуляция белка, он сворачивается.

И дает жесткость, чересчур «соединяя» картофель. Поэтому драники будут с яйцом более плотные, менее легкие и нежные. И лишаются часть картофельной сочности

Не распадаются? Нет Главное — жарить правильно .

Шаг 6. Разогреть сковородку (не слишком с тонким дном). Масло должно закипеть — но его не должно быть слишком много: выйдут почти чипсы или картофель фри. Кто любит готовить на смальце — отличный вариант.

Ложкой выложить быстро на сковородку, жарить с двух сторон до золотистого цвета на среднем огне. Не на малом — медленно «позолотятся», будут как » вареные». И немна сильном — станут жесткими. И часто не регулируем огоеь — картофель теряет сочность.

Хитрость 5. А чтобы драники стали нежнее, при жарке второй стороны можно накрыть крышккой.

И — постараться брызнуть водой — немного, намочить ладошку и брызнуть на кипящее масло. И очень, очень быстро накрыть крышкой.

Это распушит драники, высоко поднимет им бока, даст сочность — особенно если что-то пошло не так или драники суховаты или не прожариваюся, а подгорают.

Ингредиенты:

Картофель 10-12 шт.;

Сметана 1 ст.л. ложка или молоко (объем равен объему слитой жидкости);

Мука 1-2 ст.л. (про запас, если все же решили добавить);

Лук 2-3 шт. (зависит от размера);

Масло для жарки, соль, черный перец.

А подавать хоть в горячем виде, хоть в холодном — эти белорусские драники в любом виде хороши. Со сметаной, маринованными грибочками или грибным соусом — или просто так хороши