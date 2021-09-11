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Сырно-грибной суп с курочкой. Ароматное и очень вкусное блюдо

Сырно-грибной суп с курочкой получается нежным и ароматным. Суп по этому рецепту стянет одним из ваших любимых блюд.

Сырно-грибной суп с курочкой: ингредиенты

Сырно-грибной суп с курочкой

  1. Картошка — 290 гр. (двести девяносто грамм)
  2. Грибы — 310 гр. (триста десять грамм)
  3. Куриное филе — 200-250 гр. (двести-двести пятьдесят грамм)
  4. Плавленый сыр — 220 гр. (двести двадцать грамм)
  5. Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  6. Лук — 1 шт. (одна штука)
  7. Перец, соль — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Выложите филе в воду, присалите, нагрейте и отварите 20-25 минут после закипания.
  • Лук очистите и измельчите.
  • Грибы нарежьте пластинами, картошку — кубиками.
  • Сварившееся мясо нарежьте кусочками.
  • Масло разогрейте на сковороде, лук прожарьте 5 минут, введите грибы и помешивая, прожарьте, пока вся вода не выпарится, посолите и поперчите.
  • Введите в кипящий бульон картошку, отварите четверть часа.
  • Добавьте зажарку, варите 5 минут, затем введите курицу и сыр.
  • Плавленый сыр можете заменить на сливочный сыр.
  • Варите, вымешивая, пока сыр полностью не расплавится, присалите и приперчите по вкусу.

Сырно-грибной суп с курочкой — ароматное и вкусное блюдо

Сырно-грибной суп с курочкой. Ароматное и очень вкусное блюдо 4

Приятного аппетита!

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