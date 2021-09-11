Сырно-грибной суп с курочкой. Ароматное и очень вкусное блюдо

Сырно-грибной суп с курочкой получается нежным и ароматным. Суп по этому рецепту стянет одним из ваших любимых блюд.
Сырно-грибной суп с курочкой: ингредиенты
- Картошка — 290 гр. (двести девяносто грамм)
- Грибы — 310 гр. (триста десять грамм)
- Куриное филе — 200-250 гр. (двести-двести пятьдесят грамм)
- Плавленый сыр — 220 гр. (двести двадцать грамм)
- Сливочное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Перец, соль — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Выложите филе в воду, присалите, нагрейте и отварите 20-25 минут после закипания.
- Лук очистите и измельчите.
- Грибы нарежьте пластинами, картошку — кубиками.
- Сварившееся мясо нарежьте кусочками.
- Масло разогрейте на сковороде, лук прожарьте 5 минут, введите грибы и помешивая, прожарьте, пока вся вода не выпарится, посолите и поперчите.
- Введите в кипящий бульон картошку, отварите четверть часа.
- Добавьте зажарку, варите 5 минут, затем введите курицу и сыр.
- Плавленый сыр можете заменить на сливочный сыр.
- Варите, вымешивая, пока сыр полностью не расплавится, присалите и приперчите по вкусу.
Сырно-грибной суп с курочкой — ароматное и вкусное блюдо
Приятного аппетита!
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