Готовлю так 30 лет, вкуснее курицы рецепта нет. Вместо надоевших котлет просто и вкусно

В этом рецепте ничего сверхъестественного вам не потребуется – самое главное, это добавить любимые специи и тогда курица получается идеально. А еще вместе со сметанным соусом, вообще нежнее блюда нет.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- курица, 1 кг;
- сметана,200 г;
- лук, 2 шт;
- адыгейская соль по вкусу;
- соевый соус, 1 – 2 ст.л;
- перец;
- горчица 1 стл;
- паприка, 1 ч.л;
- приправа для куриного мяса, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Курицу разрезаем на части или сразу берем какие-то части тушки – ножки или бедрышки.
Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Теперь маринуем: добавляем к мясу паприку, приправу для курицы, адыгейскую соль, горчицу, соевый соус.
Мясо хорошо вымешиваем руками и оставляем на 1 час.
Совет: если у вас есть время, конечно лучше мясо мариновать дольше, тогда оно будет еще более нежным и сочным.
Лук режем тонкими полукольцами.
Разогреваем растительное масло и выкладываем мясо.
Обжариваем с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.
Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим 10 минут. Убираем с плиты.
Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета, солим и перчим, наливаем сметану любой жирности, перемешиваем и тушим 3 – 4 минуты.
Выкладываем лук на куриное мясо, накрываем крышкой и тушим 15 минут на небольшом огне.
Такая курица в луково-сметанном соусе очень ароматная, сочная и мягкая, отлично сочетается с самыми разными гарнирами – из картофеля, с отварным рисом, гречкой и фасолью с овощами.
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