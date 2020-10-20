Готовлю так 30 лет, вкуснее курицы рецепта нет. Вместо надоевших котлет просто и вкусно

В этом рецепте ничего сверхъестественного вам не потребуется – самое главное, это добавить любимые специи и тогда курица получается идеально. А еще вместе со сметанным соусом, вообще нежнее блюда нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

курица, 1 кг;

сметана,200 г;

лук, 2 шт;

адыгейская соль по вкусу;

соевый соус, 1 – 2 ст.л;

перец;

горчица 1 стл;

паприка, 1 ч.л;

приправа для куриного мяса, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Курицу разрезаем на части или сразу берем какие-то части тушки – ножки или бедрышки.

Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Теперь маринуем: добавляем к мясу паприку, приправу для курицы, адыгейскую соль, горчицу, соевый соус.

Мясо хорошо вымешиваем руками и оставляем на 1 час.

Совет: если у вас есть время, конечно лучше мясо мариновать дольше, тогда оно будет еще более нежным и сочным.

Лук режем тонкими полукольцами.

Разогреваем растительное масло и выкладываем мясо.

Обжариваем с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.

Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим 10 минут. Убираем с плиты.

Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета, солим и перчим, наливаем сметану любой жирности, перемешиваем и тушим 3 – 4 минуты.

Выкладываем лук на куриное мясо, накрываем крышкой и тушим 15 минут на небольшом огне.