Скатерть-Самобранка

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Готовлю так 30 лет, вкуснее курицы рецепта нет. Вместо надоевших котлет просто и вкусно

В этом рецепте ничего сверхъестественного вам не потребуется – самое главное, это добавить любимые специи и тогда курица получается идеально. А еще вместе со сметанным соусом, вообще нежнее блюда нет.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • курица, 1 кг;
  • сметана,200 г;
  • лук, 2 шт;
  • адыгейская соль по вкусу;
  • соевый соус, 1 – 2 ст.л;
  • перец;
  • горчица 1 стл;
  • паприка, 1 ч.л;
  • приправа для куриного мяса, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Курицу разрезаем на части или сразу берем какие-то части тушки – ножки или бедрышки.

Мясо хорошо промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Теперь маринуем: добавляем к мясу паприку, приправу для курицы, адыгейскую соль, горчицу, соевый соус.

Мясо хорошо вымешиваем руками и оставляем на 1 час.

Совет: если у вас есть время, конечно лучше мясо мариновать дольше, тогда оно будет еще более нежным и сочным.

Лук режем тонкими полукольцами.

Разогреваем растительное масло и выкладываем мясо.

Обжариваем с двух сторон на сильном огне до румяной корочки.

Накрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим 10 минут. Убираем с плиты.

Отдельно обжариваем лук до золотистого цвета, солим и перчим, наливаем сметану любой жирности, перемешиваем и тушим 3 – 4 минуты.

Выкладываем лук на куриное мясо, накрываем крышкой и тушим 15 минут на небольшом огне.

Готовлю так 30 лет, вкуснее курицы рецепта нет. Вместо надоевших котлет просто и вкусно

Такая курица в луково-сметанном соусе очень ароматная, сочная и мягкая, отлично сочетается с самыми разными гарнирами – из картофеля, с отварным рисом, гречкой и фасолью с овощами.

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