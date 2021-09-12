Выливаю яйцо на лаваш и готовлю простой и вкусный завтрак. Новый рецепт без соли и масла

Вкусный и просто завтрак на скорую руку, с оригинальной и очень полезной начинкой из сыра и томатов, маслин.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйцо, 1 шт;
- лаваш, 1 шт;
- сыр, 150 г;
- черри;
- сыр фета, 20 г;
- маслины, базилик.
Процесс приготовления
Яйцо взбиваем венчиком до однородности.
Сыр трем на средней терке.
Лист лаваша окунаем в воду на пару секунд и выкладываем на сковороду с антипригарным покрытием.
Выливаем сверху яйцо, распределяем сыр по всей поверхности.
Черри промываем и вытираем бумажными полотенцами и режем дольками.
Переворачиваем лаваш, смазываем маслом и выкладываем сверху дольки черри, листики базилика, кусочки феты.
На сковороде заворачиваем лаваш в конверт и переворачиваем, обжариваем пару минут.
Выкладываем на блюдо, подаем с разными соусами.
Это простое, но очень сытное и оригинальное блюдо с полезными и простыми продуктами.
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