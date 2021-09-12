Выливаю яйцо на лаваш и готовлю простой и вкусный завтрак. Новый рецепт без соли и масла

Вкусный и просто завтрак на скорую руку, с оригинальной и очень полезной начинкой из сыра и томатов, маслин.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйцо, 1 шт;

лаваш, 1 шт;

сыр, 150 г;

черри;

сыр фета, 20 г;

маслины, базилик.

Процесс приготовления

Яйцо взбиваем венчиком до однородности.

Сыр трем на средней терке.

Лист лаваша окунаем в воду на пару секунд и выкладываем на сковороду с антипригарным покрытием.

Выливаем сверху яйцо, распределяем сыр по всей поверхности.

Черри промываем и вытираем бумажными полотенцами и режем дольками.

Переворачиваем лаваш, смазываем маслом и выкладываем сверху дольки черри, листики базилика, кусочки феты.

На сковороде заворачиваем лаваш в конверт и переворачиваем, обжариваем пару минут.

Выкладываем на блюдо, подаем с разными соусами.

Это простое, но очень сытное и оригинальное блюдо с полезными и простыми продуктами.