Готовлю с пюре и макаронами! Нежные и сочные печеночные котлеты

Из печенки можно сделать массу вкусных блюд, и вкусные котлеты в том числе. Закуска получается сочной и мягкой, прекрасно сочетается с картофельным пюре и макаронами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-печень куриная, 500 г;
-лук, 1 шт;
-чеснок, 2 зубчика;
-соль, перец и специи;
-яйцо, 1 шт;
-манная крупа, 5 ст.л.
Процесс приготовления
Печень промываем и удаляем все лишнее.
Перекручиваем печень при помощи мясорубки.
Добавляем в массу соль и перец, специи, яйца и манную крупу. Оставляем на 40 минут, периодически перемешивая.
Лук и чеснок также измельчаем и вмешиваем в массу.
Обжариваем котлеты на растительном масле, с двух сторон.
Подаю с соусами, разными гарнирами.
В тесто можно еще добавить обжаренные грибы, фарш, тогда котлеты получаются с другими вкусами, очень аппетитными и сытными.
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