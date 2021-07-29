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Готовлю с пюре и макаронами! Нежные и сочные печеночные котлеты

Из печенки можно сделать массу вкусных блюд, и вкусные котлеты в том числе. Закуска получается сочной и мягкой, прекрасно сочетается с картофельным пюре и макаронами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-печень куриная, 500 г;

-лук, 1 шт;

-чеснок, 2 зубчика;

-соль, перец и специи;

-яйцо, 1 шт;

-манная крупа, 5 ст.л.

Процесс приготовления

Печень промываем и удаляем все лишнее.

Перекручиваем печень при помощи мясорубки.

Добавляем в массу соль и перец, специи, яйца и манную крупу. Оставляем на 40 минут, периодически перемешивая.

Лук и чеснок также измельчаем и вмешиваем в массу.

Обжариваем котлеты на растительном масле, с двух сторон.

Подаю с соусами, разными гарнирами.

Готовлю с пюре и макаронами! Нежные и сочные печеночные котлеты

В тесто можно еще добавить обжаренные грибы, фарш, тогда котлеты получаются с другими вкусами, очень аппетитными и сытными.

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