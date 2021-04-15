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Оладьи как пончики. Пышные, мягкие и очень ароматные оладушки на завтрак

Оладьи как пончики удивят ваших домочадцев, ведь оладушки получаются очень большими и пышными, прямо как настоящие пончики.

Оладьи как пончики: ингредиенты

Оладьи как пончики

  1. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  2. Мука – 240 г. (двести сорок грамм)
  3. Сахар – 2-3 ст. л (от двух до трёх столовых ложек)
  4. Тёплый кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  5. Ванилин по желанию и вкусу
  6. Сода о соль – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)

Как приготовить:

  • С содой и солью смешайте просеянную муку.
  • Взбейте венчиком смешанное с сахаром яйцо.
  • Влейте кефир и перемешайте.
  • Всыпьте муку и вымесите довольно густое тесто.
  • Теперь можно поступить по старинке: выложите тесто столовой ложкой в разогретое растительное масло. Если вам будет удобнее, переложите тесто в пакет, отрежьте уголок и выложите тесто на сковорожу небольшими порциями.
  • На небольшом огне обжарьте до румяности с двух сторон.
  • Выложите на бумажные полотенца, потом сложите на блюдо. По желанию можете посыпать сахарной пудрой.

Оладьи как пончики станут незаменимым завтраком для Ваших деток.

Оладьи как пончики. Пышные, мягкие и очень ароматные оладушки на завтрак 2

Готовьте на здоровье!

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