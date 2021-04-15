Оладьи как пончики. Пышные, мягкие и очень ароматные оладушки на завтрак

Оладьи как пончики удивят ваших домочадцев, ведь оладушки получаются очень большими и пышными, прямо как настоящие пончики.
Оладьи как пончики: ингредиенты
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Мука – 240 г. (двести сорок грамм)
- Сахар – 2-3 ст. л (от двух до трёх столовых ложек)
- Тёплый кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Ванилин по желанию и вкусу
- Сода о соль – 0,5 ч. л. (половина чайной ложки)
Как приготовить:
- С содой и солью смешайте просеянную муку.
- Взбейте венчиком смешанное с сахаром яйцо.
- Влейте кефир и перемешайте.
- Всыпьте муку и вымесите довольно густое тесто.
- Теперь можно поступить по старинке: выложите тесто столовой ложкой в разогретое растительное масло. Если вам будет удобнее, переложите тесто в пакет, отрежьте уголок и выложите тесто на сковорожу небольшими порциями.
- На небольшом огне обжарьте до румяности с двух сторон.
- Выложите на бумажные полотенца, потом сложите на блюдо. По желанию можете посыпать сахарной пудрой.
Оладьи как пончики станут незаменимым завтраком для Ваших деток.
Готовьте на здоровье!
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