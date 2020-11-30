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Слабосолёная форель: замечательная закуска на любом столе

Слабосоленая форель, пожалуй, самый вкусный рецепт малосольной форели в домашних условиях. Это отличная закуска как в будние дни, так и в праздничные!

Слабосоленая форель: ингредиенты

Слабосолёная форель

  1. 2 (две) ст. ложки – морской соли
  2. 350 (триста пятьдесят) гр – форели
  3. 1 (одна) ч. ложка – укропа
  4. 1 (одна) ст. ложка – сахара
  5. 1 (одна) шт – лаврушки

Слабосоленая форель: рецепт

Слабосолёная форель

  • Форель тщательно промойте
  • Посолочная смесь: соедините сахар и соль. Немного семян укропа, можно и тмина. Перемешайте
  • Обваляйте рыбу в этой смеси
  • Кожей вниз положите на слой смеси, сверху присыпьте хорошенько, и с боков
  • Добавьте лавровый лист и перец горошком
  • Посуду где лежит рыба накройте пищевой пленкой и на двое суток уберите в холодильник. Правда, через сутки рыбу переверните
  • По истечении всего времени, вытащите рыбу, и промойте под проточной водой
  • Нарежьте кусочками и подавайте к столу

Слабосоленая форель готова: Видео

Красная рыба обладает массой витаминов и микроэлементов. Обязательно употребляйте ее. На здоровье.

Слабосолёная форель

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