Слабосолёная форель: замечательная закуска на любом столе

Слабосоленая форель, пожалуй, самый вкусный рецепт малосольной форели в домашних условиях. Это отличная закуска как в будние дни, так и в праздничные!
Слабосоленая форель: ингредиенты
- 2 (две) ст. ложки – морской соли
- 350 (триста пятьдесят) гр – форели
- 1 (одна) ч. ложка – укропа
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
- 1 (одна) шт – лаврушки
Слабосоленая форель: рецепт
- Форель тщательно промойте
- Посолочная смесь: соедините сахар и соль. Немного семян укропа, можно и тмина. Перемешайте
- Обваляйте рыбу в этой смеси
- Кожей вниз положите на слой смеси, сверху присыпьте хорошенько, и с боков
- Добавьте лавровый лист и перец горошком
- Посуду где лежит рыба накройте пищевой пленкой и на двое суток уберите в холодильник. Правда, через сутки рыбу переверните
- По истечении всего времени, вытащите рыбу, и промойте под проточной водой
- Нарежьте кусочками и подавайте к столу
Слабосоленая форель готова: Видео
Красная рыба обладает массой витаминов и микроэлементов. Обязательно употребляйте ее. На здоровье.
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